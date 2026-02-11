El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, analizó para Canal E el dato de inflación de enero, los recientes acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, y el avance de reformas estructurales en el país.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor de enero, que se ubicó en 2,9%, Marcos Pereda señaló que el impacto de episodios financieros recientes aún se refleja en los precios. “La verdad es que evidentemente las acciones que sucedieron antes, digamos con estas corridas que hubo y todo, que finalmente por suerte terminó siendo simplemente una anécdota, siguen impactando”, afirmó.

Se mantiene la expectativa por una baja de la inflación

En esa línea, destacó la política fiscal y monetaria del Gobierno: “Dentro de todo, la salida del cepo y todo se va consolidando, todavía queda algo, pero en definitiva las acciones que el Gobierno está tomando hacen que uno pueda mirar hacia adelante y tener una expectativa de que claramente la inflación va a seguir bajando”.

Con respecto a la polémica generada en torno a la medición del IPC y la postergación de cambios metodológicos, Pereda consideró que la decisión oficial generó incertidumbre. “La verdad es que es cierto que la canasta básica estaba antigua, ya había quedado de 2004. Y eso probablemente en algún momento hay que cambiarlo”, explicó. Sin embargo, remarcó: “Ahora, ¿por qué dieron esta marcha atrás intempestiva? Eso no lo podemos ni explicar”.

La necesidad de aprobar las reformas estructurales

Asimismo, subrayó que el foco debería estar en las reformas estructurales. “La verdad es que en estos momentos donde es muy importante que el Gobierno consolide las reformas profundas, estructurales, laboral, impositiva, previsional, que tengamos que desviar la atención con estas pequeñas cuestiones”, señaló. Y agregó: “Lo importante sería enfocarnos ahí y no perder tiempo en estas cosas que son muy inmediatas”.

Al referirse al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, el entrevistado consideró que se trata de una oportunidad positiva, especialmente para el sector cárnico. “Para Estados Unidos y Argentina es realmente muy pequeño lo que se ha hecho. En el mercado americano es enorme”, indicó. Como ejemplo, detalló: “Estados Unidos produce 13 millones de toneladas de carne y nos abrieron una cuota de 100.000 toneladas. Eso para ellos es realmente, es el 1%, es insignificante”.

Aún así, valoró el impacto de la apertura comercial: “Yo creo que tenemos que mirar y pensar que en general todo lo que es aperturas, convenios de mercado, tratados, son activos porque desde ahí es donde el sector productivo puede desarrollarse”.