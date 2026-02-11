Expectativa en el sector ganadero por los acuerdo comerciales: “EEUU es un mercado de gran crecimiento para Argentina”

El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, pasó por Canal E y se refirió a la coyuntura del sector ganadero, el impacto de la inflación, la apertura de mercados y las perspectivas de crecimiento para la carne argentina.

En relación con el dato de inflación de enero, Amadeo Derito sostuvo que, “sigue siendo alta, bueno, creo que el Gobierno está luchando para bajarla, está tomando medidas”. Señaló además que la dinámica de los mercados internacionales también incide en los precios locales: “Hubo algunos precios de commodities o algunas materias primas que subieron de valor, metales a nivel internacional y commodities que subieron de valor que pueden haber pegado”.

La inflación baja es determinante para la ganadería

Asimismo, consideró que el proceso de desaceleración inflacionaria es clave para la estabilidad del sector: “Es una lucha cuerpo a cuerpo y hay que seguir peleando, es fundamental mantener esos índices bajos”.

Sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos y el aumento de la cuota de exportación de carne, Derito afirmó: “Me parece algo muy importante en una situación donde aumente la demanda, 80.000 toneladas”. También explicó que el efecto es relevante sobre el total exportado: “Si vemos sobre los montos exportados, el año pasado casi 800.000 toneladas, 80.000 adicionales es un 10% de demanda adicional, con lo cual es un número interesante”.

También remarcó la importancia del precio promedio: “El ingreso tiene que ver con una cantidad multiplicada por precio y si estas 80.000 toneladas siempre está en la discusión en si se van a aplicar a trimmings o a cortes de alto valor”. Sin embargo, evaluó que el resultado es positivo aún con cortes de menor valor: “Digo que es positivo, aunque todas esas 80.000 se usen para cortes de valor menor, trimmings, libera de las 20.000 originales para entrar al mercado de alto valor”.

Las oportunidades que representa el mercado estadounidense para Argentina

En ese sentido, el entrevistado destacó el crecimiento del mercado estadounidense: “Estados Unidos el año pasado es un mercado nuevo de gran crecimiento para la Argentina”. Sobre la misma línea, subrayó el trabajo de certificación de Angus: “El año pasado certificamos casi 9.000 toneladas de las cuales 2.000 fueron a Estados Unidos”.

Además, enfatizó la necesidad de recuperar confianza tras restricciones pasadas: “Recuperar la confianza y recuperar ese mercado es un gran trabajo. Creo que esto va a ser una gran ayuda para poder trabajar en esa línea”.