Brecha nutricional en el sector ganadero: “Las pasturas duran cada vez menos”

La brecha de nutrientes en los suelos no solo afecta a los cultivos tradicionales, sino también a las pasturas y pastizales que sostienen la producción ganadera. En este contexto, este medio se comunicó con Esteban Ciarlo, coordinador técnico de Fertilizar Asociación Civil, quien advirtió que la falta de reposición de nutrientes limita el potencial productivo del sector.

Esteban Ciarlo remarcó la diferencia entre pasturas implantadas y naturales: “Las implantadas básicamente es que el productor siembra con una semilla genéticamente adecuada y planta la semilla con una distancia entre plantas, con una cosa un poco más planificada”. Mientras que en otras zonas predominan “pastizales naturales, que es pasto que naturalmente crece en la región, que no hace falta que lo sembremos, pero muchas veces tiene muy buena calidad forrajera”.

No se están alcanzando los niveles adecuados de nutrición

Ambos sistemas pueden aportar forraje de calidad, pero la nutrición sigue siendo un punto crítico. “Con respecto a las pasturas, que es donde el productor pone la semilla, se preocupa, pone fungicida, herbicida, en esos lugares la nutrición todavía es una deuda”, sostuvo. Incluso agregó que el problema es mayor que en cultivos extensivos: “Es una deuda con los cultivos, con el maíz, con el trigo, con la soja, y con las pasturas estamos todavía más en deuda”.

Según Ciarlo, los verdeos anuales suelen recibir más fertilización, pero las pasturas perennes muestran un déficit estructural. “En general esas se fertilizan solamente una vez en lo que dura, si dura cuatro años la fertilizan, en general se fertiliza solamente en el año uno”, explicó. Sin embargo, la extracción de nutrientes es permanente: “La vaca cosecha todo el tiempo, no es que cosecha solo el primer año, se lleva los nutrientes igual todos los años”.

El deterioro de la inversión para los productores

Esta falta de reposición impacta directamente en la duración y productividad. “Vemos que las pasturas duran cada vez menos, esa inversión que hace el productor en el primer año le rinde cada vez menos, y eso está muy asociado a la falta de nutrición”, afirmó.

Para el entrevistado, el desafío es tanto técnico como cultural. “En cultivos estamos bastante más avanzados, en pasturas nos cuesta un poquito más”, señaló. Además, reconoció que falta transferencia tecnológica: “Hay una parte de los técnicos que no estamos siendo efectivos en comunicarle, en mostrarle con ensayo”.

El potencial productivo es significativo, sobre todo en el actual contexto de demanda internacional de carne. “Me parece que es el momento donde el productor ganadero tiene que pensar ahora estoy produciendo para obtener mejores precios”, afirmó.