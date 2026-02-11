El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de Algodón y Afines, Daniel Yofra, salió a aclarar en Canal E sus declaraciones tras la polémica generada por una frase pronunciada durante una movilización en Rosario y profundizó sus críticas al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

Daniel Yofra explicó el contexto de sus dichos y sostuvo: “Utilicé una metáfora como para que entiendan lo que estaba en ese momento, que era una conferencia de prensa, previo a la movilización de Rosario”. En ese sentido, aclaró: “Digo, prender fuego al país con una huelga, no con un fósforo”.

Críticas contra el discurso presidencial

Asimismo, afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto y comparó la reacción pública con otras expresiones presidenciales: “Se escandalizan por lo que dije y no se escandalizan cuando el Presidente dijo que iba a salir a cazar zurdos”. Además, remarcó: “Es una frase que dije y me hago cargo y no me arrepiento de nada”.

Yofra rechazó cualquier interpretación violenta de sus declaraciones. “Yo no soy un tipo que está de acuerdo con los movimientos armados, no estoy de acuerdo con lo que prenden fuego las instituciones en nuestro país”, aseguró. Y agregó: “Yo hago huelga, defiendo a mis trabajadores haciendo huelga, y eso es lo que más les molesta”.

La guerra del Gobierno contra los trabajadores

Sobre el escenario político y social, advirtió que el actual Gobierno “vino declarada de guerra particularmente a la clase trabajadora” y sostuvo que el objetivo del sindicalismo es evitar ese rumbo: “Hay compañeros y organizaciones que estamos luchando para que eso no ocurra”.

En relación con el proyecto de reforma laboral, el entrevistado comentó: “Tiene casi 200 reformas, de las cuales ninguna es favorable a los trabajadores”. Según explicó, uno de los puntos más graves es “que se caiga la ultraactividad, que no podamos discutir más salario”.

También cuestionó los cambios vinculados al derecho a huelga y a la organización sindical: “La otra es la del derecho a hacer una asamblea. Tenemos que pedirle al patrón permiso para ver si la podemos hacer o no”. Y añadió que la iniciativa incluye modificaciones sobre “el tema de las vacaciones, el tema de la hora extra, el tema de la indemnización”, y resaltó: “Todo perjudica a los trabajadores”.