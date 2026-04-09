El Banco Central flexibiliza el cepo al dólar para personas y empresas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió este jueves la Comunicación "A" 8417, que introduce cambios significativos en el acceso a divisas, flexibilizando el cepo, y las obligaciones de liquidación para diversos sectores de la economía. La normativa, que lleva la firma de la autoridad monetaria, apunta a simplificar operaciones tanto para personas humanas como para el sector corporativo.

Una de las medidas de mayor impacto directo para el público general es la eliminación de las restricciones financieras para quienes viajan fuera del país. Para los viajeros en el exterior, el BCRA decidió eliminar el límite de US$ 50 en efectivo con tarjeta de crédito en cajeros automáticos.

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Freelancers y exportadores: menos obligaciones de liquidación

Para los individuos que exportan servicios o bienes, la resolución trae una simplificación administrativa clave. La normativa establece que las personas humanas quedarán "exceptuadas de la obligación de liquidación de los cobros de exportaciones de bienes", siempre que cumplan con los plazos normativos y las mismas condiciones que rigen actualmente para los servicios. Es decir que no deberán "pesificar" los ingresos en dólares.

Además, se decidió "extender a todos los conceptos de servicios la excepción a la obligación de liquidación de cobros de exportaciones de servicios que realicen personas humanas".

Esto representa un beneficio directo para el sector de los profesionales independientes o "freelancers" que trabajan para el exterior, al permitirles mayor libertad en el manejo de sus ingresos en divisas.

Deuda y empresas

En el plano corporativo y financiero, la Comunicación "A" 8417 introduce:

- Operaciones intrafirma: pasan de 60 a 180 días para empresas con exportaciones de hasta $200 millones anuales (antes $50 millones).

- Exportaciones de indumentaria y productos similares: se amplían de 180 a 365 días.

- Se extiende a 365 días corridos el plazo para ingresar y liquidar divisas provenientes de la exportación de partes de reactores nucleares

- Las entidades financieras podrán dar acceso al mercado de cambios para el pago de capital e intereses de títulos de deuda con una antelación de hasta 3 días hábiles a su vencimiento.

- Se eliminó el requisito de "conformidad previa" para que las empresas accedan al mercado para pagar endeudamientos financieros con contrapartes vinculadas, siempre que se trate de una refinanciación o liquidación de nuevos fondos bajo condiciones de vida promedio específicas.

Nuevos controles y declaraciones juradas

A pesar de las flexibilizaciones, el BCRA refuerza los mecanismos de control online. A partir del 10 de abril de 2026, para cursar transferencias de divisas al exterior, los clientes deberán haber registrado la operación en un "nuevo sistema online que el Banco Central de la República Argentina implemente a tal efecto".

Asimismo, se mantiene la exigencia de una declaración jurada donde el cliente se compromete a no concertar ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera (como el dólar MEP o CCL) por los 90 días corridos subsiguientes a la operación.

LM