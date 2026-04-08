Marcelo Scaglione sobre las proyecciones económicas: “La OCDE prevé un ciclo de crecimiento para la Argentina”

El especialista en comercio exterior y referente en temas vinculados a la OCDE, Marcelo Scaglione, analizó en diálogo con Canal E las perspectivas económicas para la Argentina en el actual contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas y cambios en el orden global.

Durante la entrevista, el experto advirtió que el mundo atraviesa una transformación estructural que, pese a los riesgos, podría abrir oportunidades para el país en materia de comercio, energía y desarrollo económico.

Un nuevo orden global en transformación

Scaglione señaló que el escenario internacional se caracteriza por una creciente fragmentación y un cambio en las reglas de gobernanza global.

“Estamos en un mundo cada vez más caótico y fragmentado, donde dejó de regir el imperio de la norma, del diálogo y de la cooperación”, afirmó.

En este contexto, explicó que la dinámica internacional se redefine a partir del poder militar y económico, especialmente mediante conflictos armados y la imposición de aranceles comerciales.

Impacto de los conflictos geopolíticos en la economía mundial

El especialista advirtió que las tensiones internacionales generan incertidumbre y repercusiones económicas a nivel global.

“Estamos cambiando de paradigma y de modelo de gobernanza del mundo, y esto tiene impactos”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que los conflictos bélicos, como los registrados en Europa del Este y Medio Oriente, influyen en el precio de la energía y en el comercio internacional.

Oportunidades para Argentina en un escenario complejo

A pesar de la incertidumbre, Scaglione destacó que el nuevo contexto global podría beneficiar a la Argentina y a la región en el mediano y largo plazo.

Según explicó, el aumento en los precios de la energía abre oportunidades para un país con potencial exportador en hidrocarburos y gas.

“Nos estamos dirigiendo a un mundo de energía cara, con un país que tiene capacidad de exportarla”, afirmó.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El especialista también subrayó la relevancia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que calificó como un hito estratégico para la inserción internacional del país.

“Después de 26 años de negociaciones, se abre un mercado muy importante”, destacó.

Este avance, explicó, responde a la necesidad de Europa de diversificar socios comerciales en un contexto global más inestable.

Las proyecciones de la OCDE para Argentina

En relación con las perspectivas económicas, Scaglione indicó que la OCDE prevé un crecimiento sostenido para la Argentina.

“La OCDE proyecta para 2026 y 2027 un crecimiento promedio del 3% anual”, señaló.

De cumplirse estas estimaciones, el país podría alcanzar un incremento acumulado superior al 7% en dos años y consolidar un ciclo de expansión económica.

El rol de la energía y los alimentos en el escenario global

El especialista destacó que los conflictos internacionales también impactan en la producción y el abastecimiento de recursos estratégicos.

En ese sentido, recordó que la guerra entre Rusia y Ucrania afectó la oferta mundial de alimentos y fertilizantes, generando fuertes distorsiones en los mercados.

Además, subrayó la relevancia de Medio Oriente en el suministro energético global y su influencia en la estabilidad económica internacional.

Un contexto desafiante con oportunidades para la región

Para Scaglione, el mundo atraviesa una etapa de transición que redefine el comercio internacional y la geopolítica.

En ese marco, consideró que Argentina puede posicionarse estratégicamente gracias a sus recursos naturales y su potencial exportador.

“Paradójicamente, en medio de este caos, Argentina y la región pueden resultar favorecidas”, concluyó.