En medio de un escenario macroeconómico que oscila entre la consolidación del ancla fiscal y una recesión que golpea al entramado manufacturero, las empresas alemanas hacen una apuesta de confianza para invertir. Una encuesta realizada por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) junto a la consultora EY a 45 empresas alemanas reveló que el 89% de las compañías prevé aumentar o mantener estables sus inversiones en el país durante 2026.

Los sectores elegidos son, sobre todo, las “estrellas” del RIGI, la energía y la minería, y a la vez, los que menos demanda de empleo requieren. La contracara es la preocupación por la actividad y la sequía del crédito local que obliga a las filiales a sostenerse casi exclusivamente con fondos del exterior.

Alemania atraviesa un estancamiento exportador que empuja a sus transnacionales a buscar rentabilidad en mercados emergentes. Burkhard Balz, miembro del comité ejecutivo del Deutsche Bundesbank (el Banco Central alemán), detalló la crisis de competitividad de su país: "La economía alemana volvió a un ligero crecimiento en 2025, con un aumento del PBI real del 0,3%. Sin embargo, la inversión sigue siendo débil y las exportaciones cayeron nuevamente. Los exportadores estuvieron perdiendo terreno internacionalmente desde 2017, principalmente porque su competitividad de precios ha empeorado por los mayores costos de energía y laborales".

Frente a esa pérdida de terreno global, Argentina emerge como una oportunidad de alto rendimiento, pero concentrada en enclaves específicos. Para los capitales alemanes, los sectores con mayor potencial de crecimiento a nivel local son la Energía (31%) y la Minería (29%). Sectores extractivos que operan en un boom, mientras la economía industrializada padece la parálisis de la actividad.

Así lo resaltó el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé: “A un contexto geopolítico incierto, se suma en el plano local un sector industrial que atraviesa un momento de contracción, como lo reflejan los últimos datos de la Unión Industrial Argentina (UIA) que registran una caída en la producción y ventas muy importante. En ese escenario la cooperación entre Alemania y Argentina en energía, minería, economía del conocimiento y muchos sectores más cobran una importancia mayor”.

Inversión sin necesidad de mayor empleo y el desafío tecnológico

El relevamiento de la AHK y EY resaltó que el 69% de las empresas alemanas encuestadas reconoció que sus planes de inversión para 2026 "no afectarán la necesidad de mano de obra", mientras que apenas un 22% estima que aumentará su personal en un margen de hasta el 10%. Esto es porque tanto la extracción y negocios asociados a los sectores estratégico no conllevan una mano de obra intensiva que apuntale la necesidad de empleo.

El destino de los euros alemanes irá a Activos Fijos (30%) y a la Incorporación de Tecnología (25%). La automatización es una de las prioridades. Carolina Barton, Managing Director de la firma Aluplast, lo resumió en el panel de debate del evento en el que se presentaron los resultados: "Vivimos en períodos muy turbulentos. Es un momento de consolidar las operaciones en Argentina, hacer procesos más eficientes y poder ser rentables para ser competitivos en un mercado que cada vez es más exigente. Nos preparamos para una posible inversión orientada a maquinaria y tecnología para nuestro proceso productivo".

Tasas, sequía y la caja de las casas matrices

Para ejecutar esta reconversión, las empresas chocan contra la casi inexistencia del crédito productivo. La política de fuerte astringencia monetaria que ejecutó el Gobierno para absorber liquidez y secar la plaza de pesos mantuvo las tasas de interés en niveles prohibitivos para el sector privado durante todo el año electoral y la situación se mantiene al día de hoy.

El impacto en las tesorerías corporativas es directo. El 31% de las empresas alemanas confesó que deberá financiar sus proyectos recurriendo a los dólares de su Casa Matriz, y otro 28% lo hará mediante Autofinanciación. Apenas un 20% acudirá a los bancos y entidades financieras locales.

"La incertidumbre electoral realmente afectó al sector y hoy vemos una tibia recuperación. Estamos ansiosos por la recuperación del crédito. Creemos que es clave que, en tanto la inflación siga en un camino decreciente y las tasas se mantengan estables, el crédito se va a recuperar y eso impulsará al sector", analizó Barton, agregando que es fundamental "morigerar la presión tributaria, sobre todo en los fiscos provinciales y municipales, que generan muchas distorsiones".

El "shock" de estabilidad y los márgenes de rentabilidad

El 2025 dejó cicatrices en los balances. Un 58% de las firmas reportó caídas en su rentabilidad superiores al 10%. Para 2026, el mercado se mueve con pies de plomo: el 53% proyecta un crecimiento modesto en sus ventas (entre el 0% y el 10%) y un 44% cree que sus márgenes de rentabilidad se mantendrán constantes sin grandes saltos.

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En este contexto, la estabilización de los precios generó una crisis de identidad en las grandes corporaciones. Juan Farinati, CEO y presidente de Bayer Cono Sur, expuso esta paradoja: "Uno de los grandes desafíos que hay para adelante es qué hacer con la estabilidad. Las empresas estaban cableadas para operar y valorar la lógica de la inestabilidad, que las hacía competitivas en ese contexto. Cuando de pronto tenemos previsibilidad y estabilidad, el gran desafío de todo el sector privado es cómo nos transformamos para poder ser competitivos, o directamente no sobrevivir".

Farinati enfatizó que el sector empresarial debe "dejar de pedir cierta estabilidad, y aprovecharla para tomar decisiones que en algunos casos pueden ser difíciles". A su vez, exigió avanzar con regulaciones modernas: "Es clave todo lo vinculado a normativas que favorezcan la innovación en Argentina, asegurando que el desarrollo y la propiedad intelectual tengan su retribución para potenciar el talento".

El reclamo estructural

En el ecosistema alemán, el "riesgo político" parece haber dejado de ser el principal problema de las inversiones: un 83% de los ejecutivos afirmó que la situación política argentina no impacta de manera negativa en su sector.

Las trabas son netamente operativas y de competitividad sistémica. Para radicar capital pesado, los alemanes exigen un sistema tributario que estimule la inversión (22%), un plan económico claro y sustentable (22%) y una política cambiaria estable (20%). A nivel físico, el colapso logístico sigue siendo un ancla: a la hora de detallar las inversiones en infraestructura necesarias para destrabar sus proyectos, apuntan a la red vial (19%), la red eléctrica (16%) y la recuperación de la red ferroviaria (14%).

IA en las inversiones

Más allá del ajuste en los márgenes y la presión de los costos, la agenda del capital europeo apuesta de lleno al salto cualitativo. El informe aseguró que el 84% de las compañías alemanas encuestadas ya integra o tiene planes concretos en el corto plazo para incorporar soluciones de Inteligencia Artificial (IA) en sus procesos. En un escenario de rentabilidad exigua, la digitalización profunda asoma como la vía más directa para licuar ineficiencias.

Esta radiografía fue presentada durante la cumbre empresarial "Visión 2026", un evento atravesado por la conmemoración de los 110 años de presencia ininterrumpida de la cámara germana en el país. El volumen de los actores involucrados —que contó con la apertura del embajador de Alemania, Dieter Lamlé, y líderes de firmas de peso pesado como Martin Cottone (Boehringer Ingelheim) y Leonardo Cacciante (Robert Bosch)— dejó un mensaje político nítido: desarmar posiciones no es una opción para las filiales europeas.

"La conversación entre líderes empresariales deja en claro que la competitividad futura se construye sobre innovación, inversión sostenida y cooperación internacional", resumió Julieta Barra, directora de Negocios y Consultoría de AHK Argentina. Para las cúpulas corporativas, sostener operaciones durante más de un siglo en el país es una "muestra concreta de la solidez del vínculo".

AM