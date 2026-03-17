Miguel Schiariti sobre las consecuencias de la sequía en 2023: “Esto generó que tuviéramos 500.000 terneros menos”

El presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de las Carnes, Miguel Schiariti, conversó con Canal E y explicó los motivos detrás de la suba del precio de la carne en Argentina y vinculó el fenómeno principalmente a factores climáticos y productivos acumulados en los últimos años.

Según detalló Miguel Schiariti, uno de los elementos centrales fue la sequía de 2023. “En el 23 tuvimos una sequía que yo no recuerdo haber tenido otra tan larga como esa”, planteó. Sobre la misma línea, explicó que el impacto climático afectó directamente la reproducción del ganado. “Cuando la vaca no ovula, la vaca no se preña”, lo que derivó en una fuerte caída en la cantidad de terneros.

Fuerte reducción en la producción de terneros

En ese sentido, precisó que, “esto generó que tuviéramos en el 23 500.000 terneros menos”, lo que representa una reducción significativa sobre el total de producción anual.

Además, Schiariti señaló que esta situación tuvo consecuencias encadenadas. “Primero atraso en los precios, porque hubo liquidación de vientres en el 23, después retención en el 24 y 25, y ahí es donde vinieron los aumentos de precios por falta de hacienda”, planteó.

Las medidas drásticas que debieron tomar los productores ganaderos

Otro de los factores determinantes fue la necesidad de los productores de desprenderse de animales ante la crisis climática: “El productor tuvo que liquidar la vaca que no le había quedado preñada, porque si no se le iba a morir en el campo”. Y agregó un dato clave sobre el destino de esos animales: “Esa vaca terminó en China”.

A la sequía se sumaron eventos climáticos adversos en los años siguientes. El entrevistado detalló que, “tuvimos 3 millones y medio de hectáreas inundadas durante más de 4 meses”. A su vez, agregó: “El 25 tuvimos 5 millones de hectáreas inundadas”.

Estas condiciones agravaron la situación productiva y generaron nuevas pérdidas. “Esto es lo que ocurrió en estos 3 años”, resumió.