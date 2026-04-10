El consumo no repunta: “Un 70% de los argentinos está viendo que no hay estabilidad en los precios”

El especialista en inteligencia comercial de Taquión, Diego Kupferberg, analizó para Canal E que, en un contexto económico desafiante, el consumo en Argentina atraviesa una transformación estructural.

Diego Kupferberg describió el punto de partida y dijo que, “estamos en un contexto de baja de consumo, claramente”, aunque aclaró que este escenario convive con cambios relevantes como “la apertura de importaciones, hay una góndola mucho más amplia para, a disposición de los consumidores”.

La visión de la sociedad sobre el rumbo económico

Uno de los datos más significativos es la percepción social sobre los precios. Según detalló, “un poco más del 70% de los argentinos está viendo que no hay estabilidad en los precios”, incluso en un contexto donde la inflación muestra cierta desaceleración. A esto se suma que “más del 30% ve esto de mayor cantidad de oferta en la góndola, más catálogo de marcas, más catálogo de productos, la incorporación de importados”.

Sin embargo, mayor oferta no implica mayor consumo. “Todo este nuevo catálogo de oferta no implica mayor consumo”, explicó Kupferberg, quien remarcó que el cambio central está en el comportamiento del consumidor: “Lo que implica es un consumidor que lo que va a estar haciendo es evaluar mucho mejor su compra”.

Consumidor "infiel"

En esa línea, destacó un fenómeno clave para entender el nuevo mercado: “Ya no hay más consumidores leales a las marcas, es un consumidor que compra mucho más por conveniencia que por convicción”. Este cambio se explica por la combinación de tres factores: precio, presentación y experimentación.

El entrevistado señaló que el hábito de consumo también mutó en términos operativos. “La gente cada vez más planifica sus compras”, afirmó, y agregó que, “ya no hay más compras mensuales, cada vez menos. Las compras son para ir pasando los días”.

Este comportamiento está directamente vinculado a la búsqueda de promociones y descuentos. Según describió, los consumidores organizan sus compras en función de beneficios: “Voy tal día a tal supermercado porque tengo la promoción con mi billetera, con mi banco”.