Por Israel, “es muy posible que fracasen las conversaciones de paz con Irán”

El especialista en seguridad internacional, Alejandro Cassaglia, habló con Canal E y analizó que el conflicto en Medio Oriente suma un nuevo capítulo de tensión geopolítica, con impacto directo en los mercados internacionales y en la política exterior argentina.

Alejandro Cassaglia interpretó el eventual viaje de Javier Milei como una señal política clara dentro del escenario internacional. “Esto es una demostración del alineamiento geopolítico que tiene el gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y con Israel”, afirmó.

El apoyo simbólico de Argentina hacia el conflicto con Irán

En ese sentido, remarcó que el respaldo argentino tiene más peso simbólico que operativo: “Es una muestra de respaldo y es más simbólico que el apoyo, en realidad, que puede brindar Argentina”. Incluso relativizó el alcance de las declaraciones oficiales: “Cuando el presidente Milei dice estamos en guerra, bueno, por supuesto que Argentina no está en condiciones de dar ningún apoyo fuerte militarmente”.

Aún así, Cassaglia advirtió sobre el contexto de riesgo: “Viajar para el Presidente es un momento de mucho riesgo, pero bueno, calculo que sus asesores lo habrán evaluado y le habrán dado el ok para que viaje a la región”.

Sobre el terreno, la situación sigue siendo altamente volátil. En este contexto, explicó que la estrategia de Israel responde a una lógica de seguridad estructural: “La posición de Israel, el Estado de Israel tiene un tema de supervivencia”.

Los objetivos de Israel

El objetivo, según detalló el entrevistado, es claro: “La decisión del gobierno israelí es destruir el aparato militar de Hezbollah”. Luego de los enfrentamientos tanto en la Franja de Gaza como en el sur del Líbano.

Este escenario incrementa la posibilidad de una escalada regional, ya que “Hezbollah es un proxy de Irán, Irán le va a brindar apoyo”. En consecuencia, las condiciones para una tregua sostenible se debilitan: “Esto hace peligrar muy fuertemente esta tregua de dos semanas que se habían comprometido y que finalmente es muy posible que fracasen las conversaciones de paz”.