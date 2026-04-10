El analista internacional, Alejandro Laurnagaray, conversó con Canal E y se refirió a que la nueva etapa de la carrera espacial vuelve a captar la atención global con la misión Artemis II y el esperado reingreso de la nave Orión a la Tierra.

Uno de los puntos clave de la misión es el regreso de los astronautas, una fase de alto riesgo. Según explicó Alejandro Laurnagaray, “el peligro va desde que despegan hasta que vuelven a tocar Tierra”, aunque destacó que, “una de las situaciones de mayor riesgo es el reingreso a la atmósfera terrestre”.

Los detalles físicos de la nave y lo que hará cuando entre a la tierra

Asimismo, detalló que la nave puede alcanzar velocidades extremas: “Llegando a 40.000 kilómetros por hora”. Esto genera un fenómeno físico crítico: “La velocidad de la nave chocando con el aire, genera una compresión del aire”.

Laurnagaray advirtió que ese proceso provoca temperaturas extremas: “Genera el plasma y el calor a 3.000 grados Celsius”. Para resistirlo, las naves cuentan con tecnología específica: “Se fabrican los escudos térmicos”. Sobre la misma línea, mencionó que permiten que “adentro de la nave Orión hay una temperatura de entre 20 y 25 grados”.

Los riesgos del retorno a la Tierra

Sin embargo, el riesgo nunca desaparece: “Si hay una falla en el escudo térmico, bueno, lamentablemente podríamos esperar lo peor”.

El entrevistado recordó que la misión anterior dejó aprendizajes clave: “El escudo térmico no es que falló, pero se desgastó más de lo previsto”. Aún así, aclaró que ese desgaste es parte del diseño: “El escudo térmico es descartable, no es que el escudo térmico tiene que volver en condiciones óptimas”.

Sobre las críticas a la decisión de avanzar con Artemis II, sostuvo que, “en toda misión espacial siempre algo puede fallar” y remarcó que las decisiones se basan en criterios técnicos: “Las decisiones se toman después según los mayores especialistas que son los científicos, los físicos, los químicos”.