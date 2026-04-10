Industria cervecera en alerta: “La gastronomía está en un momento difícil”

El productor cervecero, Martín Boan, en comunicación con Canal E, describió el difícil momento del sector, con márgenes ajustados, problemas en la cadena de pagos y un consumo que no logra reactivarse en Argentina.

La industria cervecera atraviesa un escenario complejo, en línea con otras actividades productivas. En este contexto, Martín Boan destacó: “La industria está semejante a otras industrias. La gastronomía está en un momento difícil”.

La importancia de la gastronomía para el sector cervecero

El impacto es directo, especialmente por la dependencia del canal gastronómico. “Nosotros tenemos una pata importante que vende en el sector gastronómico”, explicó, lo que agrava la situación en un contexto de menor consumo.

Uno de los principales desafíos es la rentabilidad. Boan advirtió que, “los costos cada vez son más finitos, los márgenes” y remarcó la necesidad de control permanente: “Hay que estar muy detrás de los costos”.

Cuáles son los costos que afectan principalmente al sector

En particular, el aumento de tarifas energéticas es determinante. “Todo lo que es costo energético es lo principal”, detalló, y señaló que, “en los últimos dos años viene creciendo de forma importante”.

Para enfrentar este escenario, algunas empresas apuestan a inversiones: “Lo hemos mitigado con una inversión de energía solar”. Aunque el entrevistado reconoció que no todos pueden hacerlo.

El financiamiento es otro punto crítico. Asimismo, explicó que, “hoy el financiamiento es entre cliente y proveedor” y que “no hay financiamiento bancario o las tasas no son accesibles”.