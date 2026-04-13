El Gobierno flexibiliza el RIGI y sube el umbral para la evaluación de nuevas inversiones

El Gobierno elevó el umbral para calificar inversiones de largo plazo en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Mediante la Resolución 484/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía amplió el margen de "maduración" de los proyectos para que más empresas puedan acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del sistema.

La modificación se centra en el artículo 172 de la Ley 27.742. Hasta hoy, para que una inversión fuera considerada de "largo plazo" —requisito indispensable para gozar de la estabilidad del RIGI—, el flujo neto de caja esperado en los primeros tres años no podía superar el 30% del total de la inversión de capital planeada. Con la nueva normativa, ese techo se elevó al 35%.

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El factor "Onshore": el motor del cambio

El principal argumento detrás de esta flexibilización es la reciente incorporación de los nuevos desarrollos de hidrocarburos "costa adentro" (onshore) al RIGI. Según los informes técnicos de la Secretaría de Energía, estos proyectos —especialmente los no convencionales— tienen una dinámica financiera distinta a la de una represa o una mina de litio:

- Recuperación acelerada: Los pozos suelen devolver el capital inicial de forma más rápida.

- Reinversión constante: Para sostener la producción en el tiempo (en proyectos que duran entre 20 y 35 años), requieren desembolsos permanentes que no se reflejaban bien en el cálculo anterior.

Al elevar el umbral al 35%, el Ministerio de Economía evita que proyectos petroleros queden fuera del régimen por ser "demasiado rentables" en el cortísimo plazo, reconociendo que su naturaleza sigue siendo de largo aliento.

Impacto sector por sector

La resolución aclara que este cambio es simultáneo para todos los sectores, aunque el impacto varía según la actividad:

- Tecnología: Economía reconoce que la infraestructura tecnológica tiene "ciclos de innovación acelerados" y necesidades de reinversión permanente, por lo que el nuevo ratio les da mayor aire para calificar.

- Minería y Siderurgia: Para estos sectores, el cambio es "técnicamente neutro". Sus proyectos suelen tener ratios cercanos al 0% en los primeros años debido a los enormes desembolsos iniciales en activos fijos. Aun así, la Secretaría de Minería avaló la medida como "razonable".

- Turismo, Infraestructura y Foresto-industria: No presentaron objeciones. La Secretaría del área admitió que aún no hay pedidos de adhesión firmes, pero que el cambio no altera la esencia del incentivo.

Prórroga del RIGI

El Gobierno Nacional dispuso prorrogar por única vez por un año, hasta el 8 de julio de 2026, el plazo para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de acompañar la estructuración y la decisión de proyectos de gran escala que, por su naturaleza, requieren plazos de maduración más extensos.

La medida incorporó la posibilidad de adherir proyectos de explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro (sector de petróleo y gas), estableciendo un monto mínimo de inversión de US$ 600 millones.

"Con esta medida, el Gobierno busca acelerar inversiones de gran porte que aumenten la producción y fortalezcan el perfil exportador del país", señalaron desde Economía.

LM / EM