Alfredo Cornejo: “La economía y el humor popular van a crujir este año”

Durante su participación en el Argentina Week en Nueva York, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que el proceso de crecimiento económico del país será asimétrico y advirtió que las tensiones sociales podrían incrementarse en el corto plazo.

El mandatario analizó el panorama financiero y productivo, señalando que, si bien existen señales positivas, el sostenimiento del modelo depende de una gestión constante y coordinada.

“Si crecemos al cuatro por ciento, algunos de esos puntos los explica Vaca Muerta, que no está en todas las provincias; otro tanto la pampa húmeda, que tampoco está en todas”, detalló Cornejo al describir la disparidad en la recuperación sectorial. En este marco, el gobernador señaló: “La economía y el humor popular van a crujir este año”.

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“Yo percibo que hay entusiasmo, ahora, de ese entusiasmo a tomar la decisión de invertir, hay un paso todavía”, admitió Cornejo sobre el flujo de capitales.

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Según su análisis, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha funcionado como una excepcionalidad necesaria para brindar seguridad jurídica, pero aclaró que el inversor de largo plazo, como los sectores minero y petrolero, requiere certezas que excedan el horizonte electoral.

El gobernador mendocino enfatizó que la confianza del mercado financiero también refleja esta etapa de transición: “Las que vencen antes del 2027, ofrecen mucho dinero los inversores financieros. Las que quieren pasar al otro año, al 2028, al 2029, al 2030, ya no se animan a ofrecer dinero”.

Por ello, insistió en que el país debe demostrar que el cambio es definitivo, alejándose de los vaivenes políticos: “Para dar certidumbre a la inversión y a proyectos de largo aliento, se necesita mucho más que el RIGI. Se necesita certidumbre”.

Finalmente, el gobernador remarcó que, además de las medidas gubernamentales, el sector privado debe realizar su propia reconversión hacia el nuevo paradigma. “El Gobierno tiene que enfrentar esta situación con mayor fortaleza política, cuidar a sus aliados y trabajar en conjunto para que no se frustre el proyecto, como se frustró el de Macri en 2018”, concluyó.

LT