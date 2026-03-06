Alfredo Cornejo, insólito: festejó que Mendoza "perdió poco empleo" en dos años de Milei

A punto de viajar junto al presidente Javier Milei y nutrida comitiva a los Estados Unidos, donde el Mandatario verá a Donald Trump y luego encabezará el road-show Argentina Week, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo se metió en un berenjenal en redes este viernes, porque festejó en su cuenta de X que “se perdió poco empleo privado registrado” en su provincia en estos dos años libertarios, recibiendo centenares de memes y burlas como respuestas.
Todo venía como derivación de un lapidario informe de Equilibra, que en base a datos oficiales publicó dos mapas, casi completamente en rojo, uno de pérdida de empleo privado y el otro de pérdida de empresas a noviembre pasado, un balance en el que solo Neuquén y en menos medida Río Negro aparecieron en niveles positivos, como consecuencia de Vaca Muerta.
Salvo Neuquén y Río Negro, las otras 22 provincias se repartían distintos niveles de penurias, pero viendo a Mendoza en el tercer lugar con una pérdida de empleo del 0,6% (y de -4,6% en el número de empresas), Cornejo se animó a señalar que “mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece. Es la señal de que hay rumbo, base productiva y un sector privado dispuesto a seguir empujando el desarrollo. Mendoza continúa avanzando todos los días un paso adelante”.
"Mendoza vuelve a destacarse..."
El título del posteo era “Mendoza vuelve a destacarse en el mapa productivo del país”, y de las centenares de respuestas que recibió dejamos algunas, que reflejaron lo extraño que era ver festejar un resultado negativo, y que a los demás distritos, también argentinos, les haya ido todavía peor:
Ya en plano de especialistas, hubo economistas como Christian Buteler que hablaron del tema, y consideró “fascinante observar cómo la narrativa política intenta minimizar la destrucción de empleo”, señalando que “gestionar la decadencia no es un éxito":
HB