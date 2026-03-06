Un histórico aliado de Elisa Carrió se sumó al gabinete peronista de La Matanza

El dirigente social y exdiputado nacional Héctor 'Toty' Flores, histórico referente de la Elisa Carrió y figura vinculada durante años a la oposición, asumió como funcionario en el municipio de La Matanza, gobernado por el intendente peronista Fernando Espinoza. La designación generó sorpresa en el ámbito político del conurbano bonaerense por el cambio de escenario del dirigente.

Flores juró como subsecretario de Economía Social y Productiva dentro de la estructura del gabinete municipal. La incorporación se produjo en el marco de una serie de cambios y nombramientos realizados por el gobierno local, que sumó a varios nuevos funcionarios durante un acto realizado en el Palacio municipal.

Durante años, Toty Flores fue identificado con espacios opositores al peronismo. Su trayectoria política estuvo estrechamente ligada a la Coalición Cívica y al liderazgo de Elisa Carrió, con quien compartió proyectos políticos y electorales. Incluso llegó a desempeñarse como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, además de ocupar cargos legislativos en el ámbito local.

Un dirigente social con historia en La Matanza

Flores es conocido en el conurbano por su trabajo social en el barrio La Juanita, en la localidad de Gregorio de Laferrere, donde fundó una cooperativa que impulsó distintos proyectos educativos y productivos. Ese trabajo comunitario fue el punto de partida de su carrera política y de su visibilidad pública.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó en distintos espacios institucionales. Fue diputado nacional entre 2007 y 2011 y volvió al Congreso en un segundo período años después. También ocupó una banca en el Concejo Deliberante de La Matanza, donde llegó a ser parte de la representación de Juntos por el Cambio en el distrito.

En el plano electoral local, incluso intentó competir por la intendencia matancera dentro de la coalición opositora. Durante esos años mantuvo un fuerte enfrentamiento político con el oficialismo municipal encabezado por Espinoza, lo que vuelve más llamativo su desembarco en la actual estructura de gobierno del municipio.

Cambios en el gabinete municipal

La jura de Flores se dio junto con la incorporación de otros dirigentes al gabinete de La Matanza. Entre ellos aparecen también exconcejales de espacios políticos opositores que pasaron a formar parte de la administración local.

Entre los nuevos nombres se encuentran Laura Greco, designada como subdelegada municipal de Villa Celina, y Jorge Lampa, quien asumió como subsecretario de Cultura y Educación. Todos participaron de la ceremonia encabezada por el intendente Espinoza en el Palacio municipal.

El municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires continúa así con un proceso de ampliación de su gabinete, incorporando perfiles de diferentes trayectorias políticas y sociales. Según trascendió, el objetivo sería sumar dirigentes con experiencia territorial y vínculos con organizaciones sociales.

