Sobreseyeron a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual, pero la denunciante adelantó que apelará

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, fue sobreseído en la causa por abuso sexual en su contra. Así lo decidió el miércoles 18 de febrero el tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 16 de la ciudad de Buenos Aires, que justificó su medida haciendo referencia a la falta de acción, luego que la denunciante, Melody Rakauskas, perdiera su representación legal tras la renuncia consecutiva de tres abogados.

Sin embargo, en declaraciones a Radio Rivadavia, la joven adelantó que apelará esta decisión, revelando que no sabía que no recibiría notificaciones vía electrónica o por cédula de los apercibimientos de la Justicia para que presentara un letrado. Además, aseguró que la decisión judicial “es una locura” y reveló que su nuevo abogado será Carlos Guillermo Diéguez.

Melody Rakauskas

La fiscal Mónica Cuñarro había pedido el sobreseimiento de Espinoza el pasado jueves 12 de febrero. Por otra parte, en 2025, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso del intendente de La Matanza contra su procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial, pero decidió otorgarle libertad provisoria, prohibiéndole acercarse o tener contacto con la víctima.

De acuerdo a la denuncia de Rakauskas, Espinoza se habría encontrado tres veces con ella en su departamento con fines laborales, y en una de esas ocasiones, más específicamente en mayo de 2021, le habría hecho insinuaciones que terminaron en tocamientos forzados.

Melody Rakauskas

La denuncia de Melody Rakauskas contra Fernando Espinoza y sus presuntos cómplices

Rakauskas declaró en junio de 2025 que Espinoza “no es el único culpable” del abuso que sufrió, y aclaró que “hay muchos cómplices” detrás del hecho ocurrido en 2021, incluyendo su expareja, un hombre llamado Gustavo Cilia. “Fueron los dos”, afirmó la joven.

En el programa “Campanas en la noche”, que conduce Carolina Fernández por radio Splendid AM 990, la joven reveló que fue amenazada para retirar la denuncia contra el intendente de La Matanza: “Tenía un auto en la puerta de mi casa, vigilándome, me hicieron denuncias falsas, me acosaron en Ezeiza antes de un viaje, también en la India, acusándome de narcotraficante”.

Fernando Espinoza

Y confesó que, tras renunciar a su puesto como secretaria del intendente, “lo fui a buscar a Espinoza para ver si al menos se disculpaba, pero no, se rió y me dijo que no pensaba hacerlo. Ahora ya no tengo nada que decirle, que hable la Justicia”.

Sobre la noche del abuso, Rakauskas reveló que “él me atacó en mi domicilio, (Espinoza) estaba endemoniado, no se detuvo ni un momento pese que yo estaba llorando. No tuvo piedad”.

La joven reveló que hizo la denuncia “para que esto no le vuelva a pasar a otras mujeres, aunque sé que en el municipio hubo otros casos y ya presenté las pruebas. La verdad es que no era un chiste, yo estaba denunciando a un tipo que en ese momento pertenecía al partido gobernante”.

