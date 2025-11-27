Fernando Espinoza advirtió por el hambre en el país y pidió reducir el IVA para los municipios

Intendentas e intendentes de todo el país plantearon ante diputadas y diputados nacionales de los distintos partidos políticos, la realidad crítica que se está viviendo en todas las ciudades de Argentina y solicitaron una reducción del pago del IVA a los municipios con el objetivo de poder garantizar los servicios básicos para las vecinas y los vecinos de toda la Argentina.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó junto a intendentas e intendentes de todo el país de la reunión de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación. Allí, el jefe comunal fue contundente con el planteo ante diputadas y diputados nacionales y sostuvo: “Los municipios necesitamos herramientas reales para seguir cuidando a nuestra gente”.

“Propusimos reducir el IVA aplicado a las compras y contrataciones municipales del 21% al 10,5%, una medida clave que permitirá optimizar recursos, para que vuelvan directo a escuelas, hospitales, seguridad, obras y centros comunitarios.”, expresó Fernando Espinoza y subrayó: “Es recuperar parte de lo que el Gobierno nacional les quitó a nuestras comunidades. En algunas provincias se les quitó hasta el 80% de los recursos fuera de la coparticipación, por ende lo mismo a las ciudades de esas provincias”.

“Exigimos que las necesidades de nuestros niños, jubilados, jóvenes, docentes, médicos y personal de seguridad no queden fuera de la reforma tributaria que se viene en Argentina”, indicó Fernando Espinoza y resaltó: “Hay que generar soluciones, no problemas”.

“La primera alarma que suena, suena en la oficina de un intendente. Hoy los municipios ya no se ocupan sólo del alumbrado, del barrido y la limpieza. En este mundo del Siglo XXI, escuchamos las necesidades de las nuevas generaciones, acompañamos el bienestar integral de cada familia e invertimos en el futuro con políticas concretas. Acciones que no pueden sostenerse sin una respuesta del Estado Nacional”.

“Mientras algunos empiezan a hablar del déficit cero, la mayoría de los 2200 gobiernos locales del país ya trabajamos con déficit cero desde hace años. Necesitamos respuestas antes de marzo para que a ningún chico, abuela o trabajador le falte lo esencial”, resaltó Fernando Espinoza y concluyó: “Este es el momento de que el Estado Nacional asuma su responsabilidad, escuche a los territorios y actúe con la urgencia que el pueblo argentino necesita”.