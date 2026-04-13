Daniele sobre la atención a jubilados nacionales: "No es que esté faltando la insulina, la farmacia no tiene para reponerla"

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, denunció una deuda de PAMI que “rompe la cadena de pagos” y pone en riesgo el acceso a la salud de los jubilados en las farmacias de proximidad.

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Farmacias

Además señaló que esta problemática es "consecuencia de la falta de cumplimiento del contrato que viene llevando PAMI de hace un tiempo a esta parte con las farmacias”.

“Cuando se rompe la cadena de pago, lo primero que la farmacia que no tiene espalda deja de atender. Son esos planes donde los medicamentos son muy caros como el tema de la insulinas y donde la reposición también es costosa. Al no tener crédito en la droguería, la farmacia lo primero que deja de atender es ese tipo de receta, ese tipo de paciente", explicó Daniele.

Insulina

"No es que esté faltando la insulina. La farmacia no tiene para reponerla. Entonces, el jubilado puede llegar a conseguir la insulina, pero va a tener que empezar a caminar a ver cuál de todas las farmacias que tiene próxima tiene la espalda necesaria para reponer la insulina", agregó en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7 FM)”.

Asimismo, precisó que esta situación se agrava por el tipo de cobertura: "Esto lamentablemente sucede así porque también tiene una cobertura del 100% de parte de PAMI, entonces no le queda ningún ingreso en el mostrador a la hora de la dispensa a la farmacia y empieza por dejar de atender estos programas".

De manera complementaria, el presidente del Colegio de Farmacéuticos detalló el impacto económico directo que representa cada prescripción para el comercio de barrio. Sobre esta cuestión remarcó que "cada receta de insulina hoy está por encima de un millón de pesos en promedio”.

“Entonces la farmacia que hoy tiene el crédito cortado en la droguería y la cobertura del PAMI de esa receta es del 100%. no tiene posibilidad de reponer ese tipo de medicamento”, aseguró Daniele.

Además manifestó su preocupación por la falta de diálogo con las autoridades nacionales y el volumen de la deuda acumulada. En relación a esto advirtió que "si ya llegamos al miércoles sin ningún tipo de pago, van a ser casi unos 15.000 millones de pesos los que están soportando las farmacias, solamente el Colegio Farmacéutico, que son unas 1.500 farmacias cordobesas que están poniéndose sobre sus espaldas un compromiso que debería haberse cargado el Estado”.

“Ni siquiera ya nos atienden los teléfonos”

Daniele lamentó el silencio oficial al afirmar que "ni siquiera ya nos atienden los teléfonos, no nos dan ningún tipo de de excusa, de nada o de aclaración de por qué está sucediendo esto”.

“Entonces vos ves por ahí que se gasta de manera obscena en otras cosas y no se está gastando en la salud, en la salud de los jubilados", concluyó.