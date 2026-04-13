La alimentación consciente y los productos artesanales ganan terreno en Córdoba, y en ese escenario surgen emprendimientos gastronómicos que apuestan por propuestas diferenciadas. Entre ellos, la marca ChefSantino, desarrollada por el cocinero cordobés Santino Rigopoulos, se enfoca en conservas artesanales, hamburguesas vegetarianas sin gluten y productos elaborados con materia prima premium.

“En mi cocina elaboramos todo lo que es alimentos veganos y vegetarianos con materia prima, en lo posible, orgánica. Voy en busca de materia prima premium”, explicó Rigopoulos a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

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La línea de productos incluye escabeches, encurtidos y confitados, además de hamburguesas vegetarianas con un enfoque ayurvédico, que apunta a pensar el alimento también como parte del bienestar. “Tenemos una línea de hamburguesas veggie sin gluten que tienen un trasfondo ayurvédico; quiere decir que se trabaja el alimento como medicina”, señaló.

Producción artesanal y mercado en crecimiento

La propuesta se comercializa principalmente en dietéticas, vinotecas y tiendas boutique, espacios donde la demanda de productos artesanales y vegetarianos continúa creciendo. Según Rigopoulos, este tipo de producción requiere un trabajo constante de mejora y adaptación.

“Cada día yo me sorprendo porque cada día el producto mejora. No es que se quedó con una calidad y chau. El producto va mejorando”, afirmó.

El desarrollo de estos emprendimientos, sin embargo, enfrenta obstáculos vinculados a la comercialización y habilitación de productos, especialmente para ingresar a cadenas más grandes. “Es muy difícil por el tema burocrático y por el tema plata. Por cada producto te piden una aprobación y si no tenés una espalda económica es complicado”, explicó.

Experiencias gastronómicas y expansión

Además de la venta de productos, ChefSantino también desarrolla experiencias gastronómicas con cenas de pasos a puertas cerradas, elaboradas en horno de barro, y colaboraciones con restaurantes. “Yo abro mi casa como restaurante una vez por mes y armo cenas de pasos”, contó.

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El emprendimiento también avanza en nuevas propuestas gastronómicas y en la ampliación de su línea de productos, en un contexto donde la demanda por alimentos vegetarianos y producción artesanal continúa en crecimiento.