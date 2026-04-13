Carli Jiménez apuesta a federalizar el cuarteto y desembarca en Buenos Aires con un mega festival

El productor Carli Jiménez avanza con una estrategia que busca llevar el ADN del cuarteto cordobés a escala nacional. El empresario confirmó que firmó un contrato por una década para operar el Estadio Único de La Plata, una de las plazas más importantes del país en materia de espectáculos masivos. La apuesta combina música, gastronomía y experiencia integral para el público. “Es algo que nos posiciona a nivel federal, porque no solamente tenemos nuestro know how especializado en Córdoba, sino también un estadio propio en Buenos Aires”, explicó Jiménez a Clarín. En esa línea, detalló que adquirieron la licencia de Hard Rock para incorporar una propuesta gastronómica diferencial dentro del predio.

Según describió, el objetivo es transformar el estadio en una experiencia completa: “Compramos la licencia de Hard Rock para que el Estadio Único tenga restaurant, y puedas ver un espectáculo o un partido, mientras comés ribs de cerdo o una hamburguesa, y tomás unos tragos”. La idea apunta a replicar modelos internacionales donde el entretenimiento no se limita al escenario, sino que se integra con el consumo y el ocio.

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El salto del cuarteto a escala nacional

Uno de los hitos más importantes de este proceso será el Festival Nacional del Cuarteto, que se realizará el próximo 1 de mayo en La Plata. Se trata de la primera vez que un evento de este género sale de su epicentro histórico para instalarse en otra provincia con un formato de gran escala.

“Es la primera vez que salimos con un festival fuera de Córdoba”, destacó Jiménez. Y agregó un elemento clave para entender el contexto: “La UNESCO declaró al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y lo que estamos viviendo es similar a lo que pasó con el tango”.

El evento promete una convocatoria masiva: está pensado para unas 40.000 personas, con una grilla que reunirá a los principales referentes del género y una duración estimada de entre 10 y 12 horas de música ininterrumpida. La propuesta no será sólo musical, sino también cultural y gastronómica.

El festival buscará trasladar la identidad cordobesa a Buenos Aires en todos sus aspectos. La oferta incluirá platos típicos de la provincia y bebidas emblemáticas como el pritiado y el clásico fernet con coca, en una apuesta por recrear el clima de los bailes populares.

En ese sentido, Jiménez plantea un modelo que combina industria cultural, entretenimiento y negocio gastronómico, con el objetivo de consolidar al cuarteto como un producto exportable dentro del país. La referencia al fenómeno del tango no es casual: el desafío es lograr que el género trascienda su origen territorial sin perder su identidad.