Víctima de un robo dijo en pleno juicio que es “la primera vez que se siente respetado como argentino”

Víctima de un robo menor ponderó en una audiencia oral ante el juez, el fiscal, un imputado y su defensora que era la primera vez, en las dos décadas que vive en Córdoba, que se sintió defendido y respetado como argentino. El es oriundo de San Pedro, Jujuy, y en todos estos años sufrió constantemente discriminación por sus rasgos faciales típicos del norte del país. Había padecido el robo de una caña de pescar, persiguió al ladrón, éste lo insultó con frases xenófobas y amenazó. Finalmente el ladrón fue detenido en flagrancia.

El juicio se realizó la semana pasada en el Juzgado de Control N° 8 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Carlos Romero. Fue una audiencia de suspensión de proceso a prueba con intervención del fiscal de la Unidad Fiscal de Flagrancia Sur, Pablo Cuenca Tagle, y la defensora pública Carolina Lerda.

Se acordó conceder la probation al imputado, porque no tenía antecedentes penales y los delitos detectados permitían la aplicación de esta medida alternativa. Además, en el debate pidió disculpas al damnificado y ofreció reparar el daño que le había provocado.

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Qué había pasado

Los hechos ocurrieron el 16 de marzo último, en una vivienda ubicada en calle San Martín al 600, en el centro de la ciudad. El acusado sustrajo una caña de pescar que se encontraba en la entrada de un domicilio, aprovechando que el propietario estaba reorganizando pertenencias.

Tras el robo, fue perseguido por la víctima y un familiar, quienes lograron interceptarlo a pocas cuadras. En ese contexto, el imputado agredió físicamente al damnificado y lo amenazó de muerte.

Luego, regresó al lugar exhibiendo un objeto contundente y profiriendo insultos de carácter xenófobo, tratándolo de “peruano” y gritándole que debía volver a su país. También hubo agresiones físicas que provocaron lesiones leves en la víctima.

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Un testimonio inusual

El ladrón pidió perdón y ofreció reparar económicamente el daño causado pero el damnificado no aceptó el dinero, consideró que su agresor tiene dos hijos y padece necesidades económicas; como las que él atravesó años atrás.

Uno de los momentos más significativos de la audiencia fue la declaración de la víctima. “Es la primera vez en 21 años que vivo en Córdoba que me siento defendido de las agresiones que vivo constantemente. Soy argentino, nacido en San Pedro de Jujuy y lógicamente tengo rasgos norteños. La verdad que venir aquí y escuchar esto me hace sentir bien, porque es la primera vez que me siento defendido”. “Hoy me siento más argentino que nunca”, concluyó.

Al cierre de la audiencia, el imputado también agradeció las palabras de la víctima.

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Una sanción educativa

Como parte de las condiciones impuestas por la Justicia, el acusado deberá cumplir tareas comunitarias. Por las manifestaciones discriminatorias proferidas durante los hechos, asumió el compromiso de realizar un curso en materia de discriminación y xenofobia, con el objetivo de internalizar valores vinculados al respeto y la convivencia. Posteriormente, deberá presentar un escrito reflexivo que será incorporado al expediente judicial.