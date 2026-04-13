Llaryora presentó una nueva edición de CBA Me Capacita con más de 2.200 cursos

El gobernador Martín Llaryora presentó la edición 2026 del programa CBA Me Capacita, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de formación laboral en toda la provincia. Con una inversión de 3.000 millones de pesos, el plan contempla más de 2.200 cursos presenciales en 293 localidades y una oferta virtual que se habilitará en mayo con 7.000 cupos.

El programa, impulsado por el Gobierno provincial, apunta a fortalecer la empleabilidad en un contexto económico complejo. Según destacaron durante el lanzamiento, la meta es alcanzar a más de 100 mil cordobeses con herramientas concretas para acceder al mercado de trabajo o mejorar su situación laboral.

Durante el acto, Llaryora remarcó la importancia de la capacitación como motor de desarrollo. “La capacitación en oficios y el acceso al conocimiento son herramientas que nadie te puede quitar. Permiten mejorar el lugar en el que una persona está y abren nuevos horizontes”, afirmó. Además, subrayó el carácter federal de la iniciativa, con alcance en toda la provincia.

La propuesta abarca tanto oficios tradicionales como sectores vinculados a la economía del conocimiento, incluyendo áreas como construcción, energía, metalmecánica, gastronomía e informática. También incorpora capacitaciones orientadas a la economía social, el cuidado de personas y prácticas productivas sostenibles.

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Las inscripciones a los cursos presenciales ya se encuentran abiertas y se realizan de manera digital a través de Ciudadano Digital. La formación está destinada a personas mayores de 16 años, sin requisitos de nivel educativo ni situación laboral, y se dictará en centros de formación, organizaciones sociales y espacios productivos.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, destacó que el programa “crece y se adapta a los desafíos actuales”, y reafirmó el rol del Estado en la generación de oportunidades.

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El impacto de la iniciativa también se refleja en sus resultados. Según datos oficiales, el 40% de quienes participaron en ediciones anteriores logró mejorar su situación laboral, mientras que el 98% valoró positivamente los conocimientos adquiridos. Además, el 65% de los inscriptos proviene del interior provincial, lo que evidencia su alcance territorial.

La certificación de los cursos cuenta con el aval de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que refuerza la validez de las capacitaciones en el ámbito laboral.