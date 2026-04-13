Córdoba y su fe en el número bendito: el 10

Llevar la camiseta ‘10’ tiene toda una carga simbólica. Hay dorsales que ordenan, otros que identifican; el diez, en cambio, consagra. Mientras a nivel mundial los números en la espalda parecen perder toda su iconografía, Córdoba busca respetar esa tradición bien futbolera. Es que aún late esa vieja liturgia de confiarle el juego al distinto, al que piensa un segundo antes que los demás.

Y se notó este fin de semana, donde dos ‘Diez’ le dieron el triunfo a dos equipos cordobeses. Lucas Zelarayan hizo un golazo para la victoria de Belgrano ante Aldosivi; y, además del gol, el ‘Chino’ sigue siendo quien comanda, con su talento, las aspiraciones ‘piratas’. En tanto, Alex Luna marcó el 1-0 del triunfo de visitante de Instituto ante Riestra, y es, otra vez, la figura del club de Alta Córdoba.

Dos diez que marcan diferencias, como en otras épocas.

En Talleres el 10 es Bruno Barticiotto, que debido a una lesión este certamen no ha podido aún demostrar todo su potencial. En Racing de Nueva Italia, la 10 la lleva un talentoso como pocos (Ricardo Centurión), que este domingo tiró un caño que hizo recordar esas épocas de los magos con la ese número en la espalda.

En tiempos donde el juego cada vez se vuelve más predecible, en estas tierras nos damos algunos gustos con los ‘Diez’.

General Paz Juniors y el mural que volvió a florecer

Entonces a este cronista la pregunta le emerge, inevitable: ¿por qué ese número, y no otro, se convirtió en sinónimo de talento, mando y fantasía?

Este fin de semana se realizó la quinta edición de Tilde Feria de Editoriales en el Centro Cultural Córdoba, donde hubo 120 editoriales de todo el país. Entre ellas estaba presente Fútbol Contado ediciones, que posee un catálogo exclusivo para futboleros. Y uno de sus libros más recientes es "El idioma del fútbol", escrito por Luciano Wernicke. En esta obra donde el periodista, guionista, escritor y profesor de historia del Deporte navega por el origen de las palabras y expresiones futboleras que muchos dicen y pocos saben qué significa, habla de dónde bien esta relación entre el 'Diez' y el mejor del equipo.

Allí se explica que “los números en las camisetas se volvieron obligatorios en todas las ligas profesionales a partir del Mundial de Brasil de 1950”. Pero el autor hurga más en la historia y cuenta que se cree que el primer partido significativo en el que se utilizó número para identificar a los jugadores fue en abril de 1933, en la final de la FA Cup que disputaron Everton y Manchester City.

Leandro Córdoba, el distinto que llegó de Devoto a Racing

Pero, ¿cuándo llega lo del 10 distinto? En el Mundial de 1958. Fue a partir de que un delegado de la FIFA en la previa al certamen descubrió que la Confederación brasilera había olvidado otorgarles el número a sus futbolistas. Quedaba poco tiempo y lo hicieron al azar. Las cosas del destino quisieron que la 10 fuera para un juvenil de 17 años llamado Edson Arantes do Nascimento, identificado como ‘Pelé’.

El resto es historia: Pelé la rompió en ese Mundial y los siguientes que disputó, ganó tres mundiales, se transformó en ‘O’Rei’ y desde entonces usó siempre el número 10. Quedó establecido implícitamente que el ‘Diez’ identificaba al mejor jugador del equipo. En Argentina se siguió con esa tradición: Mario Kempes, Diego Armando Maradona y Lionel Messi son una clara muestra.

Historias como la del ‘Diez’ o ¿por qué cuando un futbolista decide terminar con su carrera, “cuelga los botines”? o de dónde surgió la ‘chilena’, la ‘rabona’, la ‘bicicleta’, o por qué le dicen la ‘Gloria’ a Instituto se pueden leer en “El idioma del fútbol” que editó Fútbol contado. Datos curiosos, anécdotas divertidas e información en este libro que sirve para leer en la tribuna mientras ‘Ricky’ tira otro caño o el ‘Chino’ le da un pase al ‘Mudo’ de taco.