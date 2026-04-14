Convocan a concurso público para cubrir la vacante del Juzgado Electoral en Córdoba

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba convocó formalmente al concurso para elegir al futuro juez o jueza electoral.

Las inscripciones comenzarán el próximo lunes, 20 de abril, y se extenderán hasta el 28 de abril, inclusive. Durante esos días, las personas interesadas deberán completar y enviar el formulario digital disponible en el sitio web institucional. Además, deberán adjuntar su currículum vitae nominal en formato PDF y la constancia de pago del arancel correspondiente.

De manera simultánea, y dentro del mismo plazo, los aspirantes deberán presentar en formato físico la documentación requerida en la sede del organismo, ubicada en Av. General Paz 70, 6° piso, en el horario de 9:15 a 14:45.

Acá se puede consultar el Link de los requisitos exigidos

La presentación deberá realizarse en un sobre cerrado que incluya el nombre del postulante y el cargo al que aspira, una copia impresa del formulario de inscripción con fotografía actualizada y la totalidad de los requisitos de admisibilidad en original, conforme lo establece la normativa vigente.

Desde el organismo se aclaró que no se admitirán constancias de inicio de trámite, con excepción del certificado de buena conducta expedido por la Policía de la Provincia, el cual deberá ser presentado una vez emitido. Asimismo, advirtió que quienes no cumplan con todos los pasos en tiempo y forma serán declarados inadmisibles.

La vacante se producirá el 1 de agosto cuando la actual titular del tribunal, Marta Vidal, efectivizará su retiro.

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Quien asuma como segundo juez de la historia de Córdoba tendrá tarea de inmediato. El domingo 6 de septiembre se desarrollarán los comicios locales en Marcos Juárez. Es la primera ciudad en el cronograma provincial, que continuará el próximo año para elegir gobernador, legisladores y el resto de intendentes y jefes comunales.