Medida extrema en Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto profundizó su crisis con una decisión institucional de alto impacto: la dirigencia resolvió apartar a un grupo de futbolistas del plantel profesional por tiempo indeterminado.

La medida fue comunicada de manera oficial y sin precisiones. Lo curioso es que no se informaron nombres ni cantidad exacta de jugadores involucrados. Tampoco se establecieron plazos. Incluso fue anunciado antes de que los jugadores lo supieran... y hasta con errores de ortografía.

Aparentemente, este lunes los futbolistas serían notificados formalmente, pero ya trascendieron los nombres de los presuntos implicados: Renzo Bacchia, Tomás Olmos, Jeremías Ramponi, Fernando Bersano, Agustín Morales, Tobías Leiva, Ezequiel Forclaz y Ramón 'Wanchope' Ábila.

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El argumento central fue la “falta de compromiso y entrega”. Según el club, los jugadores separados no se alinean con los objetivos deportivos ni con las exigencias internas.

El contexto agrava el impacto. El equipo atraviesa una campaña crítica en su regreso a Primera División. Está último en su zona y en la tabla anual, en posición de descenso.

Los números reflejan el momento. Suma una sola victoria en el torneo, con diez derrotas y dos empates. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina.

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La decisión llega tras la derrota ante Barracas Central, que profundizó el malestar interno y externo. El rendimiento del equipo no muestra mejoras desde el cambio de cuerpo técnico realizado semanas atrás. En paralelo, crecen los cuestionamientos a la planificación del plantel y a la conducción deportiva. La forma en que se comunicó la medida también generó críticas.

Restan apenas tres fechas para el cierre del Apertura, en las que el elenco del 'Imperio del sur' deberá enfrentar a Gimnasia La Plata, Rosario Central e Instituto. Luego, se espera una reestructuración profunda del plantel.