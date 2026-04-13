Fuerte ofensiva por la crisis del PAMI: Rossi pide renuncia en Córdoba y Vigo exige respuestas al Ejecutivo de Milei

A través de un proyecto de declaración que ingresó en las últimas horas a la Unicameral, el legislador radical Dante Rossi (Construyendo Córdoba) impulsa que el pleno legislativo se pronuncie de manera orgánica pidiendo la renuncia del titular del PAMI en la provincia, ante un organismo que exhibe “crueldad e insensibilidad” frente a la situación de los jubilados. En el orden nacional, la senadora Alejandra Vigo pidió explicaciones por "la gravísima situación" de afiliados de PAMI ante el corte de la atención médica, en sintonía con el reclamo del gobernador Martín Llaryora.

La iniciativa de Rossi se inscribe en un contexto de fuerte deterioro del servicio que reciben los adultos mayores en territorio mediterráneo. Según planteó el radical, el PAMI Córdoba “está al borde del colapso”, con demoras de hasta cuatro meses para acceder a turnos médicos y con casos en los que, aun obteniéndolos, los afiliados no logran ser atendidos por cupos agotados. El alfonsisnista graficó la situación con el caso reciente de una jubilada con una fractura que, desde el viernes, no consigue atención.

Asimismo, advirtió sobre un cuadro estructural crítico que incluye recortes de fondos, deudas millonarias con farmacias y clínicas privadas, falta de vacunas y escasez de medicamentos. A esto se suma un paro de 72 horas de los médicos de cabecera, que comenzó este lunes, en reclamo por los bajos honorarios que perciben.

Frente a este escenario, el radical anti-Milei cuestionó con dureza la actitud de las autoridades del organismo en Córdoba, a quienes acusó de no dar explicaciones ni asumir la gravedad de la crisis. “La situación se agrava por la crueldad de quienes deberían dar respuestas y no lo hacen”, sostuvo, al tiempo que señaló como “un contrasentido” que el sitio oficial del PAMI promocione el lema “PAMI escucha y responde”, mientras —según afirmó— ocurre exactamente lo contrario en la práctica.

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De hecho, el parlamentario radical remarcó que no se trata de un problema ajeno a la provincia ni de una discusión exclusivamente nacional. “Son miles de jubilados cordobeses los que están desamparados”, advirtió, y vinculó la situación con lo que definió como un “gobierno nacional cruel e insensible”.

No obstante, Rossi también introdujo una crítica al rumbo económico. Si bien reconoció la importancia del equilibrio fiscal, advirtió que “no puede sostenerse sobre el sufrimiento de los jubilados ni sobre el colapso del sistema de salud”. En esa línea, cuestionó que existan recursos para reducir impuestos a grandes capitales, impulsar blanqueos o beneficiar a inversores, mientras —según planteó— no se garantiza la atención sanitaria de los adultos mayores.

Pero, sobre todo, el legislador puso el foco en la responsabilidad directa de la conducción local del PAMI. Afirmó que el titular del organismo “no da la cara, no atiende ni explica lo que está pasando”, y lo acusó de permanecer pasivo frente al padecimiento de miles de afiliados.

Con este argumento, Rossi concluyó que la permanencia del funcionario es “inadmisible” y reclamó su renuncia, al considerar que su gestión vulnera el derecho a la salud de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

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Reclamo en el Senado

Por su parte, la senadora nacional Alejandra Vigo trasladó la preocupación al ámbito del Congreso. La dirigente peronista presentó un pedido de informe para que el Ejecutivo libertario brinde explicaciones urgentes sobre la “gravísima situación” que atraviesan los afiliados del PAMI ante el corte de prestaciones médicas.

Asimismo, la legisladora impulsó un proyecto de declaración en el que expresa su “profunda preocupación” por el recorte de fondos y la falta de pago a prestadores del organismo, una situación que —según advirtió— está dejando sin cobertura a adultos mayores en todo el país y, especialmente, en Córdoba.

Frente a este escenario, Vigo reclamó precisiones sobre las medidas que adoptará la administración nacional para garantizar la continuidad de la atención y regularizar los pagos adeudados. De igual modo, puso el foco en el impacto directo que la crisis tiene sobre uno de los sectores más vulnerables, al advertir que la interrupción de servicios compromete tratamientos y agrava el estado de salud de miles de jubilados.

Con este argumento, la senadora del PJ cordobés se sumó a las críticas hacia la gestión del organismo que hoy tuvo como protagonista central al gobernador Martín Llaryora y reforzó la presión política para que el Gobierno de Javier Milei dé respuestas ante una situación que, tanto en la provincia como a nivel país, escala en tensión y reclamos.