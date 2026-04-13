Grupo Libertad redefine su estrategia y apuesta a renovar sus centros comerciales

En un contexto de consumo retraído, el Grupo Libertad avanza con una reconfiguración de sus centros comerciales en Córdoba y el país. La empresa confirmó la llegada de una nueva cadena de supermercados como “tienda ancla” y anticipó cambios en la oferta comercial, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra y atraer nuevas marcas.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el director de legales y relaciones institucionales del grupo, Diego Sabat, explicó que la compañía decidió enfocarse en el negocio inmobiliario comercial, dejando la operación de sus hipermercados en manos de otra firma. En ese marco, los espacios seguirán funcionando como Paseos Libertad, pero con una renovación en su propuesta. “Estamos dejando los supermercados en buenas manos, pero nuestros paseos van a seguir siendo Paseos Libertad”, sostuvo.

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El cambio más visible será la incorporación de supermercados de La Anónima, que ocuparán el rol de tienda principal dentro de los complejos. En Córdoba, la transición impactará en cuatro ubicaciones clave: Paseo Lugones, General Paz, Sabattini y Rivera Indarte. Según detalló Sabat, los clientes encontrarán una propuesta “superadora”, con mejoras en infraestructura y servicios.

Más allá del supermercadismo, la estrategia apunta a ampliar la oferta de los paseos con nuevas marcas, locales gastronómicos y propuestas de servicios. Si bien evitó confirmar nombres, el directivo adelantó que habrá novedades en rubros como moda y gastronomía. “Queremos que el cliente encuentre todo en un mismo lugar, con una experiencia cada vez más completa”, señaló.

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Consultado sobre el contexto económico, Sabat señaló: “Hay categorías en el consumo que definitivamente están sufriendo. Sin embargo, hay otras como ocio y deportes que han tenido un comportamiento mucho más positivo”. En ese sentido, agregó: “Somos optimistas de lo que va a ser para adelante”.

Finalmente, desde la compañía remarcaron que el objetivo es sostener la identidad de los Paseos Libertad, pero con una evolución en su modelo de negocio. La combinación de nuevos operadores, mayor diversidad de propuestas y una estrategia centrada en la experiencia del cliente busca posicionar a estos espacios como polos comerciales más competitivos, incluso en un escenario económico desafiante.