Cordobeses en Alerta: más de 16 mil reportes y 428 detenidos en el primer trimestre

El programa Cordobeses en Alerta registró 16.138 alertas durante el primer trimestre de 2026 en la ciudad de Córdoba, con 648 operativos positivos que derivaron en 428 detenciones. Los datos reflejan el impacto de esta herramienta en la prevención del delito y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en distintos puntos de la capital.

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Según el balance oficial, los procedimientos también incluyeron 134 secuestros de vehículos, 59 armas incautadas, 168 recuperos de pertenencias sustraídas y 68 asistencias en situaciones de emergencia.

Actualmente, la iniciativa alcanza a más de 500 mil vecinos, con presencia en 144 barrios y más de 120 mil usuarios adheridos. En ese contexto, el gobernador Martín Llaryora destacó el rol de la participación ciudadana: “Cordobeses en Alerta es un instrumento innovador que nos permite trabajar junto a los vecinos para mejorar la seguridad”.

El sistema, basado en el modelo Ojos en Alerta, continúa en expansión y suma cada vez más usuarios. Desde la Provincia aseguran que el objetivo es seguir ampliando su alcance y consolidarlo como una herramienta clave dentro de la estrategia de seguridad urbana.