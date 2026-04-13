Un legislador de Llaryora se autocalificó como "zurdo de mierda" y lo convirtió en orgullo político frente a Milei

El legislador provincial Matías Chamorro reivindicó la etiqueta que reiteradamente pronuncia el presidente Milei como símbolo de defensa de jubilados, personas con discapacidad y trabajadores. "Si eso es ser zurdo, lo soy con orgullo", afirmó. El dirigente decidió tomar el insulto para convertirlo en una coordenada política.

"Para mí es un orgullo que nos diga zurdos de mierda", afirmó Chamorro en una entrevista televisiva en Villa Carlos Paz, donde el Partido Socialista tiene presencia en la gestión municipal. Y precisó el contenido que le da al término: "Quiero que la discapacidad, las personas mayores, los trabajadores lleguen a fin de mes y tengan una vida digna".

La declaración no es un arrebato aislado. El propio Chamorro había definido su posición en agosto de 2024, al asumir la conducción renovada del Partido Socialista: "Un socialismo joven y de gestión, que sea protagonista del proyecto con el gobierno provincial de Martín Llaryora y que se plante claramente como oposición frente al gobierno libertario de Milei”. La fórmula -apoyo al cordobesismo, confrontación con la Casa Rosada- es la que el socialismo ejecuta desde adentro del bloque oficialista provincial.

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En la entrevista, Chamorro aclaró que su reivindicación del mote "zurdo" no implica una identificación con la izquierda radical. "No porque comparta o tenga una posición radical de izquierda, sino que creo que soy socialista", precisó en FORUM.

Y puso como modelo la socialdemocracia europea: "Donde los países se están desarrollando está la mirada social, la mirada humanista puesta en el centro". Citó el caso concreto de España, donde gobierna un socialismo europeo que combina un índice de desempleo en baja con crecimiento económico sostenido.

Frente al modelo de Milei, Chamorro opuso lo que definió como "un Estado inteligente, un Estado promotor, que no sea impedidor del desarrollo". Reconoció que el crecimiento lo genera el mercado, pero rechazó que pueda operar sin regulación ni contención social: "Si lo dejás librado, como dice Milei, que te va a resolver todos los problemas, está claro que no lo está haciendo".

El legislador enumeró las consecuencias que a su juicio tiene la gestión nacional sobre los sectores más vulnerables: personas con discapacidad que llevan meses sin cobrar prestaciones, jubilados sin acceso a medicamentos y una reducción del 50% en el honorario del médico de cabecera del PAMI. "Nos lleva dramáticamente a un lugar de mucha crueldad, sobre todo contra las personas que más necesitan la presencia del Estado", afirmó.

La alianza con el peronismo cordobés que Chamorro defiende tiene una lógica pragmática que él mismo formuló sin eufemismos: "No porque coincidamos absolutamente en todo, sino porque entendemos que los desafíos que tenemos para adelante son muy importantes".