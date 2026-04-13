Marcos Torres: "El Gobierno Nacional se está ausentando en temas muy sensibles"

En un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora, la Provincia puso en marcha la edición 2026 de “CBA Me Capacita”. Este programa de formación profesional busca potenciar las oportunidades de inserción laboral de los habitantes de Córdoba mediante una oferta de más de 2.200 cursos presenciales gratuitos distribuidos en 293 localidades. Con una inversión provincial que asciende a los 3.000 millones de pesos, la iniciativa no solo abarca oficios tradicionales como la construcción y la gastronomía, sino que también integra áreas de la nueva economía, como la informática. El programa tiene como meta alcanzar a 100 mil cordobeses, quienes recibirán certificaciones avaladas por la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación provincial.

En diálogo exclusivo con Perfil Córdoba, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, brindó detalles sobre la implementación del plan. “Es un programa federal que llega de este a oeste y de norte a sur, entendiendo que la generación de empleo y la capacitación son fundamentales para transitar este difícil momento”.

Torres, quien asumió al frente del Ministerio el pasado 27 de febrero destacó que, según encuestas de ediciones anteriores, existe un altísimo nivel de aprobación, ya que muchos participantes lograron mejorar su situación laboral o incluso cambiar de empleo gracias a los conocimientos adquiridos. Al ser consultado sobre las especialidades más demandadas, Torres señaló que la electricidad es el curso más elegido, seguido por los de gasista y herrero.

Reclamo por Jubilados

La presentación del programa no estuvo exenta de definiciones políticas. Durante el evento, el gobernador Llaryora lanzó una fuerte exigencia al Gobierno nacional para que no desatienda la salud y los ingresos de los jubilados. "Pongan los recursos. No puede estar el PAMI abandonando a los abuelos. De la misma manera que aumentamos el 45% de la salud en Córdoba. Tengan coraje, defiendan a los abuelos"

Al respecto, Marcos Torres coincidió plenamente con el mandatario y expresó su preocupación por el rol del PAMI y el progresivo desentendimiento de la Nación en áreas críticas. “Estoy totalmente de acuerdo con que hay que poner la cara; no hay que olvidar a nuestros jubilados”, afirmó Torres.

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El ministro advirtió que "el Gobierno nacional se está ausentando en temas muy sensibles como la discapacidad, del transporte y la educación con el incentivo docente, obligando a las provincias y municipios a intentar suplir esas carencias con recursos que son cada vez más escasos debido a la caída de la actividad económica".

Torres fue contundente al señalar el riesgo humano que implica este recorte: “Si los jubilados dejan de atenderse o de consumir medicamentos porque los abandonan, no solo cae su calidad de vida, sino que se acorta su vida. Es el momento de pedirle a la Nación que se haga cargo”.