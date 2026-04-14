Canasta básica: el salario mínimo solo da de comer para 17 días

El salario mínimo solo alcanza para cubrir 17,4 días de alimentación básica en una familia tipo, según el último informe de la Fundación Colsecor. El dato se da en un contexto de suba sostenida de la Canasta Básica Alimentaria, que continúa ampliando la brecha entre ingresos y costo de vida.

En ese marco, la Canasta Básica Alimentaria registró un aumento del 12,9% durante el primer trimestre de 2026. El relevamiento, realizado en 32 localidades de siete provincias, confirma una aceleración en el precio de los alimentos respecto al mismo período del año pasado.

UEPC convoca a movilizar y la Provincia filtra un 30%: la paritaria docente entra en su momento más tenso

En marzo, un adulto necesitó $196.778 para cubrir sus necesidades alimentarias, mientras que una familia tipo requirió $608.045 para no caer en la indigencia. Los valores varían según la composición del hogar, pero reflejan una presión creciente sobre los ingresos.

El incremento mensual fue del 3,9%, marcando el quinto mes consecutivo con subas cercanas al 4%. En la comparación interanual, la canasta acumuló un aumento del 40,8%, impulsado principalmente por productos como la carne vacuna y el pollo.

Odontología en PAMI: denuncian que el organismo nacional paga apenas 370 pesos por afiliado

Además, el estudio compara los valores con otras regiones del país y muestra brechas significativas. La medición para un adulto en CABA alcanza los $284.415, lo que representa cerca de un 50% más que los $189.480 relevados por Colsecor, mientras que en Tucumán ($189.670) la diferencia es mínima y en Mendoza ($176.734) se ubica aproximadamente un 7% por debajo del promedio.

Desde la Fundación Colsecor advirtieron que la suba sostenida de la canasta, junto a variables como el tipo de cambio, está presionando sobre el costo de vida y profundizando las dificultades económicas en hogares de pequeñas y medianas localidades.