UEPC convoca a movilizar y la Provincia filtra un 30%: la paritaria docente entra en su momento más tenso

La paritaria docente en Córdoba atraviesa un punto crítico. Tras tres ofertas salariales rechazadas, el Gobierno provincial avanza con una cuarta propuesta mientras crece la tensión dentro de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y se anuncian medidas de presión.

La nueva oferta, aún sin formalización, contemplaría un aumento cercano al 30% escalonado y desvinculado de la inflación. Asimismo, se preevé la posibilidad de un bono fijado para docentes de nivel primario destinado a elevar el piso salarial.

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En la misma línea, el Ministerio de Educación resolvió dar de baja cuatro licencias gremiales correspondientes a la conducción de UEPC. La medida obliga a sus autoridades a retomar tareas docentes y se produce en pleno conflicto salarial. La paritaria docente representa 6 de cada 10 salarios que paga la Provincia y funciona como referencia para el resto de los empleados públicos.

Desde la delegación Capital, conducida por la oposición, el rechazo llegó antes de la presentación oficial. Así, el secretario general Franco Boczkowski calificó la propuesta como “peor que la primera”. Y agregó que “quien realiza tales afirmaciones o es un ignorante, o peor aún, cree que quien lo escucha es un ignorante”.

También cuestiona la legitimidad de las decisiones de la delegación Capital y remarca la estructura orgánica del gremio: “Desconoce la autoridad sindical y su estructura orgánica. Junta Ejecutiva es el único estamento de la organización facultado a discutir salarios ante la patronal”.

En ese sentido, advirtieron: “Ninguna resolución de una asamblea de delegados escolares de una delegación puede imponerse por sobre lo ya resuelto por el conjunto de la representación docente”.

Rechazo a la conciliación y movilización docente

En paralelo, la delegación UEPC convocó a movilizarse bajo la consigna "Escuelas Unidas y de Pie". Este martes, docentes se movilizan desde Maipú 30 hacia la Secretaría de Trabajo.

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Desde la agrupación señalaron: “Rechazamos una conciliación obligatoria impuesta por el gobierno y la cúpula burocrática de UEPC que no viene a resolver el conflicto, sino a enfriarlo, dilatarlo y avanzar contra nuestra organización”.

El sector opositor sostuvo además que el conflicto salarial continúa sin respuestas: “Seguimos con salarios de pobreza, sin propuesta nueva y con un gobierno que ajusta y no da respuestas”.

La delegación Capital también ratificó la continuidad del plan de lucha impulsado por las bases docentes: “La salida no es el silencio ni la resignación: es más organización, más unidad y más presencia en las calles”.