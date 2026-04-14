Ranking de Intendentes de Córdoba: Passerini mejora su imagen y trae alivio en el Panal

Según el informe correspondiente a abril de 2026, Passerini registró una suba de +4,9% en su diferencial de imagen respecto al mes anterior, el mayor incremento entre los principales jefes comunales de la provincia. Actualmente, presenta una imagen positiva del 47,8% frente a una negativa del 43,2%, lo que arroja un diferencial favorable de +4,6%, con un nivel de desconocimiento del 9%.

El dato no es menor: en un contexto de desgaste generalizado de la política, el jefe del Palacio 6 de Julio logra revertir la tendencia y se mete nuevamente en la conversación de los intendentes competitivos. No lidera el ranking, pero deja de mirar desde atrás.

El mapa provincial: quiénes están arriba y quiénes en problemas

El podio de intendentes con mejor diferencial de imagen lo encabezan Oscar Santarelli (+15,6%), seguido por Marcos Ferrer (+13,6%) y Eduardo Accastello (+13,5%). Son gestiones con fuerte anclaje territorial y, en varios casos, beneficiadas por realidades locales menos tensionadas que la capital.

En el otro extremo aparecen los intendentes con peor diferencial: Gino Chiapelo (-5,6%), Fernando Rambaldi (-3,9%) y Sara Majorel (+2,5%), esta última con saldo aún positivo pero en zona de fragilidad.

Chiapelo, además, se lleva otro dato incómodo: fue quien más cayó en el mes, con un retroceso de -4,5% en su diferencial.

Subas, bajas y termómetro territorial

El informe también desagrega la evolución por departamentos y regiones, donde se observa un tablero político dinámico, con subas y caídas distribuidas sin un patrón único.

En el departamento Colón, por ejemplo, el mayor crecimiento lo registra Gastón Mazzalai (Malvinas Argentinas) con +3,9%, mientras que Guillermo Valli (Unquillo) cae -4,3%. En Río Cuarto, Federico Soto (Berrotarán) lidera las subas (+3,8%) y Rubén Máspero (Bulnes) encabeza las caídas (-3,4%).

El patrón se repite en otros distritos: avances moderados de algunos intendentes y retrocesos marcados en otros, lo que sugiere un escenario volátil, más vinculado a gestiones locales que a una ola política uniforme.

Un dato político: nadie tiene el terreno asegurado

El trabajo de CB Global Data, deja en abril un mensaje bastante claro: no hay liderazgos intocables ni crisis definitivas.

En ese contexto, la mejora de Passerini aparece como una bocanada de aire en medio de una gestión exigida por la dinámica de la capital. Habrá que ver si es el inicio de una tendencia o apenas un rebote estadístico. En política, como en la economía, un mes no hace verano… pero tampoco pasa desapercibido.