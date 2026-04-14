La nueva modalidad de robo: se hacen pasar por empleados municipales para no levantar sospechas

Un jubilado fue víctima de un violento asalto este martes al mediodía en barrio Altos de General Paz, en la ciudad de Córdoba, cuando un grupo de delincuentes se hizo pasar por barrenderos para engañarlo y robarle el auto. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Catamarca y Gavilán y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según se observa en las imágenes, la víctima llegaba a su casa a bordo de un Fiat Palio rojo, mientras dos de los ladrones simulaban realizar tareas de limpieza con chalecos y pantalones similares a los de trabajadores municipales.

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En el momento en que el hombre ingresaba a su domicilio, los delincuentes lo sorprendieron y se metieron en la vivienda. Segundos después, se sumaron otros dos cómplices, completando un grupo de cuatro personas.

Dentro de la casa, los asaltantes maniataron y golpearon al jubilado para concretar el robo. Luego, escaparon del lugar llevándose el vehículo de la víctima y otro auto en el que se movilizaban.

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El episodio fue difundido en el programa televisivo El Show del Lagarto, donde se compartieron las imágenes del hecho. La investigación busca identificar a los responsables, que actuaron con una modalidad cada vez más frecuente: simular ser trabajadores para no despertar sospechas.

La inseguridad vuelve a quedar en el centro de la escena en Córdoba, con un caso que expone el nivel de planificación de este tipo de delitos y la vulnerabilidad de las víctimas ante engaños de este tipo.