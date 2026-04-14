Odontología en PAMI: denuncian que el organismo nacional paga apenas 370 pesos por afiliado

José Ermoli, presidente del Colegio Odontológico de Córdoba, confirmó que el PAMI paga sólo 370 pesos por afiliado como cápita para la atención de los jubilados nacionales.

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370 pesos por afiliado

"370 pesos es lo que se asigna como valor a cada afiliado que un odontólogo debe atender en función de la cápita que se le asigna. La cápita, básicamente es un paquete, una cantidad de personas que uno está obligado a atender, que generalmente en promedio es de 1000 personas en un determinado barrio o en una determinada localidad”, explicó el profesional.

“Por lo tanto, por ese paquete al profesional le abonan 374.000 pesos por mes. Y uno tiene que atender la demanda espontánea de ese segmento de pacientes o potenciales pacientes, siendo que puede asistir uno, 10 o las 1000 personas a requerir servicios", agregó en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7 FM)”.

"Es un sector sumamente necesitado de atención que generalmente está vinculado a lo que son las prestaciones de prótesis removibles, generalmente completas o parciales. Claramente eso se abona por separado de lo que sería ese sistema capitado, a la cual se le asigna un valor de 140.000 pesos cada prótesis, pero el inconveniente acá es que con esa asignación de dinero prácticamente a duras penas se llega a cubrir el costo de confección de la misma sin quedar ningún tipo de margen de rentabilidad para el profesional interviniente”, precisó.

“Falta de diálogo”

Además señaló que “esto es una realidad histórica del PAMI, que a lo largo de los años se ha venido manejando de este modo, denigrando y no reconociendo el rol del odontólogo en el sistema sanitario y mucho menos reconociendo el alto nivel de gastos que tenemos para generar un servicio de calidad".

Ermoli lamentó la falta de respuestas institucionales ante los reclamos presentados y exigió la implementación de auditorías para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados.



"La verdad es que estamos viendo una falta de diálogo, de recepción de los reclamos. Personalmente, en el año 2018, habiendo sido presidente de la institución, acudí al PAMI con un grupo de profesionales a presentar una nota en la cual presentábamos un plan estratégico, unas recomendaciones y una serie de alternativas para una salida en lo cual simplemente quedó en la recepción”, recordó.

Y luego completó: “Ya en aquel momento habían hecho caso omiso a nuestro pedido. Por lo tanto, no estamos viendo una actitud positiva a la hora de resolver este problema. Claramente para destrabar la situación como mínimo se debería ponerse al día con los pagos adeudados, pero de manera inminente y rápida se debería estar generando una actualización no solo del sistema capitado, sino también de lo que es el componente de prótesis”.

“Y a esto yo le agrego un llamado de atención al PAMI para que instruya todas las auditorías que sean necesarias, porque si existen falencias en el sistema, si los recursos se están desviando por mal uso de los mismos, claramente ellos que son quienes administran mejor que nadie pueden instrumentar esas auditorías", consideró Ermoli.

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Apross

"APROSS tiene una situación, llamémosle similar porque tiene distintas características. El convenio fue dado de baja por falta de actualización histórica, una falta de actualización del presupuesto de muchos años y poco a poco las autoridades de APROSS fueron intentando restablecer el servicio del mismo con odontólogos individuales”, indicó Ermoli.

“Particular y personalmente no soy prestador de APROSS, pero el arancel que se abona por las prestaciones no solo que es insuficiente sino que hay una carencia de atención, una demanda contenida que le llamamos nosotros por todo ese periodo que no se brindó servicios”, cerró el profesional.