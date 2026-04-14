Incidentes en la UEPC: Cristalli apuntó contra la conducción Capital

El conflicto docente en Córdoba sumó un nuevo capítulo este martes, en medio de la expectativa por una cuarta propuesta salarial del Gobierno provincial. La jornada estuvo marcada por incidentes frente al Ministerio de Trabajo, donde manifestantes increparon al secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, quien debió retirarse con custodia policial.

La reunión entre las partes estaba prevista en la Secretaría de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria, pero el Ejecutivo decidió no presentar allí la oferta formal y trasladar la instancia al Centro Cívico. “El Gobierno mandó representantes y dijo que entregarán la propuesta hoy, aunque no en la Secretaría de Trabajo”, explicó Cristalli.

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En ese contexto, un grupo vinculado a UEPC Capital protagonizó momentos de tensión al intentar impedir la salida del dirigente. Según se informó, hubo empujones, insultos y agresiones, aunque no se registraron heridos de gravedad. “Maltrataron, pegaron e insultaron a compañeras y compañeros”, denunció Cristalli, quien responsabilizó directamente al secretario general de esa seccional, Franco Boczkowski.

El titular del gremio cuestionó los hechos y buscó despegar a la organización en su conjunto. “Esto no es la representación de la docencia de Córdoba. Nuestra organización históricamente apunta a la no violencia”, afirmó, y agregó que se trata de sectores que rechazan cualquier posibilidad de acuerdo.

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Mientras tanto, la negociación salarial continúa abierta. La conducción de la UEPC convocó a un plenario de secretarios generales para analizar la nueva propuesta, en caso de concretarse su presentación durante la jornada.

En paralelo, Cristalli informó que el Gobierno restituyó licencias gremiales que habían sido dadas de baja de manera unilateral. El dirigente remarcó que ese tipo de medidas no pueden aplicarse durante la conciliación obligatoria.

El conflicto se da tras el rechazo de ofertas anteriores y en un escenario de creciente tensión interna dentro del sindicato. La definición sobre la nueva propuesta quedará en manos del Consejo de Delegados, que podría tomar una decisión en los próximos días.