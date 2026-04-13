“No veo una interna Kicillof-Massa”, sostuvo el intendente de Merlo

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, buscó bajar la tensión interna dentro del peronismo y descartó una competencia directa entre Axel Kicillof y Sergio Massa. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que “hay muchas maneras hoy de medir quién interpela mejor a la ciudadanía”. En ese sentido, remarcó que el espacio intenta “tener un encuentro en una mesa donde ponernos de acuerdo” y advirtió que “está muy lejano todavía ese escenario del 2027”, en un contexto donde la prioridad es “abordar los problemas que tiene la gente”.

Gustavo Menéndez es un abogado graduado de la Universidad de Morón, político perteneciente al Partido Justicialista que actualmente se desempeña como intendente del partido de Merlo, ocupando el cargo desde el año 2015, tras haber sido reelecto en 2019 y 2023. Además, presidió el Grupo Provincia entre 2021 y 2023, el holding de empresas del Banco Provincia de Buenos Aires.

¿Cómo fue ese partido en que le ganaron 4 a 1 a los del Frente Renovador y que el director técnico era Massa, que parece que no dirigió tan bien, no?

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Los directores técnicos pueden trazar la táctica, la estrategia, pero después los jugadores definen. Así que, a lo sumo, ahí en ese resultado, igualmente mentiroso, porque el partido fue de trámite bastante parejo, solo que tuvimos definidores que estuvieron en muy buen rendimiento y eso hizo la diferencia. Pero el trámite fue parejo.

¿Qué significa ese asado entre los intendentes e integrantes del PJ bonaerense y del Frente Renovador? ¿Algo indica de cara a 2027?

Realmente es una práctica la de juntarnos. La de juntarnos es una práctica mucho más habitual de lo que a veces se cree. Tal vez cuando vos ves varios dirigentes de distintos espacios, a lo mejor del mundo del peronismo, puede creerse alguna otra cosa, pero realmente es una práctica bastante habitual. Estamos muy cerca, siempre intercambiando las experiencias que nos tocan vivir en esta etapa tan difícil para gobernar en la República Argentina, con un Estado nacional absolutamente ausente, fugado de un montón de responsabilidades que le corresponden por nuestra normativa legal vigente, con una provincia que sufre las consecuencias de ese Estado nacional y, por supuesto, al sufrirlo la provincia también lo sufrimos los municipios.

No solamente por la baja en la coparticipación, producto de ese incumplimiento del Estado nacional, sino que además también bajó la recaudación por la tremenda crisis económica que atraviesan el 90% de los argentinos, o más. Así que nos juntamos, nos ayudamos, intercambiamos ideas, por supuesto hablamos del peronismo, del presente y del futuro, pero nos ocupa mucho, mucho tiempo buscarle la vuelta a esta realidad económica que golpea muy fuerte.

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A lo mejor en esas reuniones que periódicamente hacen iba Massa también, ¿o esta lo hace particular?

Sergio ha ido a varias y no solamente Sergio, nos juntamos con toda nuestra dirigencia.

Déjeme hacer una conjetura, a ver si le resulta razonable. Puede ser que entonces lo estemos resignificando de cara a que, de alguna forma, el calendario electoral lleva a pensar en quién va a ser los candidatos de 2027, no solamente a nivel nacional, sino al nivel de la provincia de Buenos Aires. Y algunas veces se ha mencionado al propio Sergio Massa como posible candidato a gobernador.

Ayer no hablamos de candidaturas. Sergio no habló de candidaturas. Obviamente estuvo en el último período electoral para elegir presidente, estuvo muy cerca de serlo en esa elección de octubre, en esa elección que quedó a muy poco de consagrarse en primera vuelta; luego vino el balotaje y la gente ya sabe lo que pasó. Así que no sería muy descabellado suponer, que a lo mejor en algún lugar del corazón de Sergio está la posibilidad de volver a proponerse como candidato a presidente.

Hoy el único candidato a presidente que tenemos dentro del peronismo es Axel Kicillof, quien ya ha manifestado su deseo, quien trabaja todos los días desde la provincia más importante de la República Argentina. Pero eso no quiere decir que no pueda haber otros candidatos, buenos candidatos con intención de seguir ese camino. ¿Se imagina unas PASO o unas primarias entre Kicillof y Massa?

No, por ahora no. Hay muchas maneras hoy de medir quién interpela mejor a la ciudadanía, qué accionar, qué discurso, qué ideas son más representativas de las necesidades de los habitantes de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Así que siempre intentamos tener un encuentro en una mesa donde ponernos de acuerdo. Obviamente, cuando eso no se consigue, la herramienta electoral es una buena herramienta para dirimir esas situaciones, pero por ahora está muy lejano todavía ese escenario del 2027, porque tenemos por delante una gestión que llevar a cabo donde no se hace nada fácil.

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Fíjate vos cómo Axel recibe todos los días un nuevo ataque del gobierno nacional, un nuevo incumplimiento del gobierno nacional. Tenemos que cuidar mucho a la provincia, cuidar mucho a nuestro gobernador, dedicarnos a la gestión, que vuelvo a repetir, en un momento muy difícil de gestionar, y seguramente también ir preparando ese escenario electoral para el 2027. Hay que ver si el gobierno va a adelantar las elecciones, como dicen. Hay que ver si finalmente hay PASO o no hay PASO. Hay que ver si la provincia de Buenos Aires desdobla o no desdobla. Son todas tácticas y estrategias que deben ser decisiones que deben ser tomadas en su momento, pero hoy lo importante es abordar los problemas que tiene la gente.

Acaba de mencionar si adelantan las elecciones o no. Como el gobierno dice, hay serias discusiones respecto de si eso es posible o no, porque la Constitución marca claramente que las elecciones tienen que ser tres meses antes del fin del mandato. Hay quienes dicen que para eso habría que adelantar el fin del mandato, algo que podría hacer el presidente, como hizo Duhalde en 2003, pero hay vicepresidente: tendría que la vicepresidenta también renunciar y eso parece bastante poco factible, dada la relación entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Usted le asigna alguna posibilidad a que haya un adelantamiento, que supongo tendría que haber un acuerdo con la vicepresidenta también?

En el mundo de Milei no hay mucho apego por las instituciones, por las reglas, por las leyes, por la Constitución. Hay muchos incumplimientos en estos dos años y pico que está gobernando. Así que se ha dicho que tiene intención de adelantar las elecciones porque cada día que pasa su plan económico está más fallido. Yo creo que el plan económico del gobierno nacional es un plan que ya ha fracasado, más allá de algún índice que pueda mostrar el gobierno. Entonces, siento que realmente muchos de sus estrategas están pensando en adelantar las elecciones para tener alguna chance, que creo que no la van a tener, porque realmente han llevado a la Argentina y a los argentinos a una situación límite.