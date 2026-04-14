El detrás de la suba de la nafta: “El incremento de los precios en los combustibles siguió el incremento de la inflación"

En un contexto marcado por la volatilidad internacional del petróleo y su impacto en la inflación, el especialista en energía, Luis Bolomo, dialogó con Canal E e hizo hincapié en cómo los conflictos en Medio Oriente influyen en los combustibles y qué implicancias tiene esto para Argentina.

Bolomo explicó por qué los precios de los combustibles acompañaron la dinámica inflacionaria reciente: "Lo que sucedió hasta que YPF definió la necesidad de congelar temporariamente el precio del combustible, es que el incremento de los precios en los combustibles siguió el incremento de la inflación en este tiempo".

El Gobierno y su no intervención sobre el precio de los combustibles

En esa línea, vinculó este comportamiento con la política económica: "Una política del gobierno actual es la de mantener en definitiva los precios actualizados o no intervenir en la medida de lo posible en la formación de precios".

Además, Bolomo remarcó que el aumento tuvo dos etapas claras: "Buena parte del incremento de los combustibles estuvo ligado en un primer momento a un levantamiento del pie sobre la estructura de precios y después la actualización inflacionaria".

Falta de certezas en el mercado petrolero

Uno de los puntos centrales fue la dificultad para determinar el precio del crudo. Según desarrolló, "es muy difícil determinar cuál es el precio del barril y el precio de los combustibles", en un mercado atravesado por múltiples variables.

Incluso en escenarios de alta tensión internacional, el entrevistado resaltó que el comportamiento del precio puede resultar contraintuitivo: "Hoy el barril, tanto el WTI como el BRE, bajaron alrededor de un 2%, siendo que el Estrecho de Ormuz está bloqueado".

Luego, manifestó que la explicación no está en la producción sino en otro factor: "No es la producción de petróleo, sino que es el riesgo asociado al transporte del petróleo". En ese sentido, señaló el peso de la logística: "Uno que está teniendo una fuerte influencia es la logística en general tomada globalmente, más que la producción".