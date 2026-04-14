Pablo Das Neves advirtió por los precios: “Ya son nueve meses consecutivos de inflación al alza”

El economista Pablo Das Neves analizó en diálogo con Canal E el escenario inflacionario en la Argentina y anticipó que el dato del IPC se ubicará por encima del 3%, en un contexto marcado por la incertidumbre y la falta de anclaje de expectativas.

En ese sentido, remarcó que la dinámica de precios continúa siendo una preocupación central para el Gobierno y el mercado.

Inflación en alza y señales de alerta

Das Neves estimó que el índice de precios se ubicará cerca del 3,2%, por encima del registro previo.

“Sería el noveno mes consecutivo de inflación al alza”, advirtió, marcando una tendencia que el Gobierno aún no logra revertir. El mes anterior había registrado un 2,9%, lo que confirma una aceleración sostenida.

Los rubros que impulsan la suba de precios

Según explicó, los principales aumentos se concentran en combustibles, logística, educación y alimentos, especialmente la carne.

“Estos rubros explican aproximadamente el 79% del incremento mensual”, detalló. Además, anticipó que el impacto de los combustibles aún no se trasladó completamente a precios.

Rezago en precios y presión futura

El economista señaló que existe un retraso en la transmisión de costos. “Hay un rezago de entre tres y cuatro semanas en el traslado a precios”, explicó.

Esto implica que en los próximos meses podría observarse un aumento más generalizado en bienes y servicios.

Problemas de expectativas y factores políticos

Das Neves sostuvo que uno de los principales desafíos es la falta de confianza del mercado. “Hay un serio problema de expectativas”, afirmó, y vinculó esta situación a la incertidumbre política.

Según detalló, la caída en la imagen del Gobierno y distintos conflictos políticos afectan la credibilidad del programa económico.

Un plan económico que no logra trasladarse a la sociedad

El analista consideró que, si bien existen avances en la macroeconomía, estos no se reflejan en la vida cotidiana. “Los beneficios de la macro aún no han llegado a la gran mayoría de la población”, señaló.

En ese marco, destacó que sectores como el agro y la minería crecen, pero otros como la industria y el comercio siguen en retroceso.

Dólar contenido y problemas de competitividad

En relación al tipo de cambio, Das Neves sostuvo que el dólar actual está intervenido. “Es un precio mantenido artificialmente”, explicó.

Además, advirtió que esto genera dificultades para sectores productivos que pierden competitividad.

El desafío de la gobernabilidad y la producción

El economista remarcó que el principal foco debería estar en estabilizar el escenario político. “Hasta que no se disipe el riesgo de gobernabilidad, es difícil que haya más inversión”, sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una agenda productiva que permita mejorar la competitividad y dinamizar la economía.