Empresarios: crece la preocupación por el consumo y el poder adquisitivo

La percepción del empresariado frente al rumbo económico presenta matices. Por un lado, se reconocen avances en previsibilidad; por otro, emergen señales de alerta en sectores clave como el consumo. En ese equilibrio se mueve hoy el análisis de Eugenia Muzio, quien describe un escenario donde conviven confianza e incertidumbre.

“Las anclas que el gobierno vino a traer, como la seguridad y la seguridad jurídica del RIGI, están… pero empiezan a prenderse esas luces amarillas”, advirtió. Según explicó, estas preocupaciones se concentran especialmente en las empresas vinculadas al mercado interno, más sensibles a la evolución del poder adquisitivo.

Consumo en pausa y presión sobre el gobierno

El eje del debate pasa hoy por cómo reactivar la demanda sin recurrir a políticas expansivas tradicionales. En ese sentido, Muzio destacó que el gobierno analiza alternativas, pero aún sin definiciones concretas.

“El gobierno dice que está articulando o analizando alternativas respecto de qué es lo que va a hacer para reactivar ese motor sin tener que hacer lo que ellos critican”, señaló, en referencia a medidas como la emisión monetaria o la inyección directa de dinero en la economía.

Del lado empresarial, sin embargo, crece la impaciencia. “La respuesta es: elijan qué hacer”, sintetizó, reflejando el reclamo por decisiones más claras. Esta presión se da en un contexto donde las encuestas comienzan a mostrar un cambio de foco en la sociedad: la inflación deja de ser la principal preocupación y cede lugar a los salarios, el empleo y el poder adquisitivo.

Inversiones firmes, pero con foco sectorial

Mientras el consumo genera dudas, otros sectores mantienen perspectivas positivas. Muzio remarcó que áreas como energía, minería y actividades extractivas continúan atrayendo inversiones.

“En energía, minería y sectores extractivos, la expectativa es buena, no ha cambiado”, afirmó, destacando el rol del RIGI como herramienta clave para sostener ese interés.

En paralelo, el dato de inflación de marzo (3,4%) se ubicó en línea con lo esperado, aunque con incrementos marcados en rubros sensibles. “Hubo un fuerte aumento en educación, que es estacional, y también en transporte”, explicó, mencionando además el impacto del contexto internacional en los combustibles.