Pedro Gaite: “Crece la economía, pero se destruye el empleo y caen los salarios"

La industria argentina atraviesa una de sus etapas más delicadas en años. Según el economista Pedro Gaite, los datos recientes confirman un deterioro que ya no puede sostenerse en el tiempo. “Una situación muy compleja, la de la industria… que se está profundizando en el último tiempo”, afirmó, al describir un escenario de caída persistente en la producción.

El economista detalló que sectores clave como el automotriz, metalúrgico y textil operan en niveles críticos. “Están operando por debajo del 30% de su capacidad instalada, lo cual se vuelve insostenible”, remarcó, y advirtió que esta dinámica ya se traduce en cierre de empresas y pérdida de empleo.

Industria, empleo y un crecimiento que no se siente

Gaite vinculó directamente la crisis industrial con el modelo económico actual. “Tenés un modelo económico que perjudica mucho a los sectores más dependientes del mercado interno”, sostuvo, al señalar el impacto de los salarios bajos, la apertura de importaciones y el aumento de costos.

En ese contexto, cuestionó la desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana. “Crece la economía, pero se destruye empleo, caen los salarios y hay una sensación de que la gente vive cada vez peor”, explicó.

Además, alertó sobre una tendencia estructural: “El crecimiento no se traduce en mejoras de las condiciones de vida de las personas”, lo que, según su análisis, pone en discusión el sentido mismo de la política económica.

Endeudamiento, mora y límites al consumo

El deterioro del poder adquisitivo también se refleja en el creciente endeudamiento de las familias. Gaite destacó que el crédito dejó de ser un motor de consumo para convertirse en un problema. “Muchas familias endeudándose… para sostener un nivel mínimo de consumo”, afirmó.

En ese sentido, subrayó el aumento de la morosidad como una señal de alarma. “La mora está creciendo muy fuerte… en las billeteras virtuales está arriba del 26%”, indicó, y advirtió que esto ya impacta en la cadena de pagos y en la estabilidad financiera.

El economista también cuestionó la falta de transmisión de la baja de tasas hacia los créditos. “El spread… sigue siendo muy alto, diría que está en máximos históricos”, señaló, lo que limita la recuperación del crédito y el consumo.

Finalmente, describió un círculo vicioso difícil de romper. “Es un perro que se muerde la cola… ajustás más y eso hace que caiga la recaudación”, explicó, al referirse a la relación entre ajuste fiscal, caída de la actividad y menor recaudación.

Para Gaite, incluso un eventual orden macroeconómico no garantiza mejoras sociales. “Aun si sale bien… genera un problema estructural en términos de empleo y de ingresos”, concluyó, marcando los límites del actual esquema económico.

