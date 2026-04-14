Feria del Libro 2025: Anticipan una edición récord con foco en la memoria y la cultura

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebrará su edición número 50 con una convocatoria masiva y una agenda cargada de actividades culturales. En este marco, Luis Quevedo aseguró que “vamos a otra Feria que está adornada con este número redondo y que por supuesto significa un evento especial para toda la industria del libro”, subrayando la importancia simbólica del aniversario.

El evento, que se realizará del 23 de abril al 11 de mayo, reunirá cifras impactantes: “asistieron el año pasado más de 1.200.000 personas”, recordó, y detalló que habrá cerca de 500 expositores, 1.500 editoriales y cientos de miles de títulos disponibles. Además, destacó la dimensión del predio: “son más o menos 45.000 metros cuadrados de exposiciones”.

Un evento clave para la industria editorial

Quevedo remarcó que la Feria representa una oportunidad única para autores y editoriales: “es una oportunidad, todas las editoriales y los autores corremos contra el reloj para tener novedades”, en referencia a la importancia de presentar nuevos libros durante el evento.

En ese sentido, ilustró el alcance del público con una comparación contundente: “imaginate que toda la población de la ciudad de Rosario o Córdoba pasara durante esos 14 días por el predio para mirar libros”, graficando el nivel de convocatoria.

También destacó el carácter internacional de la Feria, que este año tendrá a Perú como país invitado, y la relevancia de las jornadas profesionales previas: “son puntos de encuentro del sector profesional del libro y del mundo educativo”.

Memoria, historia y presente en la agenda cultural

La edición 2025 estará atravesada por actividades vinculadas a la memoria histórica, a 50 años del golpe de Estado en Argentina. En ese contexto, Quevedo afirmó: “va a haber muchas actividades relacionadas con eso”, destacando el compromiso de distintas editoriales.

Desde Udeba, anticipó presentaciones destacadas, como un libro sobre el juicio a la dictadura y otro ensayo sobre el período democrático: “la memoria no es solamente un tema del pasado, es también una forma en que nosotros miramos cómo estamos hoy”, reflexionó.

Además, resaltó la apertura del evento, que estará a cargo de reconocidas autoras argentinas, consolidando el perfil cultural y literario de la Feria.

Con una agenda diversa y una convocatoria masiva, la Feria del Libro se consolida una vez más como uno de los eventos culturales más importantes de la región.