Fernando Pedrosa: “El Estrecho de Ormuz sigue siendo la prenda de negociación”

La dinámica del conflicto en Medio Oriente atraviesa una etapa donde los límites entre guerra y diplomacia se desdibujan. Para el analista internacional, Fernando Pedrosa, la clave está en comprender el fenómeno con perspectiva: “estamos viendo guerra y política, no sabemos cuándo empieza uno y cuándo termina la otra”, afirmó, al señalar que el análisis minuto a minuto distorsiona la comprensión global.

El especialista remarcó que tanto Estados Unidos como Irán muestran señales de negociación, aunque condicionadas por fuertes internas políticas. “Hoy ya los medios norteamericanos están diciendo que Trump está abierto a una segunda negociación”, explicó, destacando que el fracaso previo respondió más a diferencias técnicas que ideológicas. En ese sentido, agregó con ironía: “si el problema es un número, esto es fácil de resolver… vamos mitad y mitad”.

Tensiones internas y liderazgo en disputa

Uno de los puntos centrales del análisis es la disputa de poder dentro de los propios países involucrados. Pedrosa subrayó que en Irán coexisten múltiples fuerzas —políticas y militares— con intereses divergentes, mientras que en Estados Unidos se observa una fuerte competencia interna.

En ese escenario, el vicepresidente J.D. Vance emerge como una figura en ascenso. Según Pedrosa, su protagonismo responde a una estrategia clara: “está intentando hacer mérito con Trump y, además, ocupar un centro de la escena”. Sin embargo, sus recientes misiones diplomáticas no lograron los resultados esperados, lo que evidencia la complejidad del tablero internacional.

El trasfondo electoral también juega un rol clave. Pedrosa advirtió que la figura de Donald Trump será determinante en la elección de futuros liderazgos: “van a tener en Trump seguramente al gran elector”, lo que impulsa a distintos actores a alinearse estratégicamente.

El Estrecho de Ormuz: pieza clave sin urgencia

Otro eje crítico es el Estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el comercio global de petróleo. Pedrosa explicó su importancia con claridad: “pasa gran parte del petróleo que va a China, a algunos países asiáticos y a Europa”, lo que lo convierte en una pieza central de la negociación.

Sin embargo, sorprendió al señalar que ni Estados Unidos ni Irán muestran urgencia por resolver su situación. “el Estrecho Ormuz sigue siendo la prenda de negociación y ninguno… tiene mucho apuro”, sostuvo, sugiriendo que su impacto no afecta directamente a las potencias involucradas.

Además, describió la complejidad geográfica del lugar, que dificulta su control efectivo, reforzando la idea de que se trata más de una herramienta estratégica que de un objetivo militar inmediato.