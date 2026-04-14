El NEA volvió a liderar la inflación: marcó 4,1% en marzo y acumula 11,5% en el año

La inflación volvió a mostrar una fuerte disparidad regional y el Noreste argentino (NEA) encabezó nuevamente el ranking nacional. En marzo, el índice de precios en la región, que incluye a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, Registró un 4,1% mensual, por encima del 3,4% a nivel país, según datos del INDEC .

De esta manera, el NEA se consolidó como la región con mayor aumento de precios del país, superando al Noroeste (4,0%) y dejando más atrás a zonas como Cuyo (3,2%) y Patagonia (2,5%).

El dato no es aislado. En el primer trimestre, el acumulado en el NEA alcanzó el 11,5%, también por encima del 9,4% nacional, lo que refleja una dinámica inflacionaria más intensa en la región . En términos interanuales, el índice llegó al 33,4%, levemente por encima del promedio del país (32,6%), consolidando una tendencia en la que el impacto de los precios se siente con mayor fuerza en el interior.

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Alimentos y tarifas, el golpe más fuerte

El informe oficial muestra que el principal factor detrás de la suba en el NEA fue el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un incremento del 4,5% mensual en la región, con fuerte incidencia de carnes y derivados .

A esto se sumó el peso de los servicios regulados, que crecieron un 7,4% en el NEA, impulsados por aumentos en tarifas, transporte y educación .

En particular, el inicio del ciclo lectivo impactó con fuerza: el rubro Educación tuvo aumentos de hasta 22,7% en la región, uno de los más altos del país.

Servicios más caros que bienes

Otro dato relevante es que los servicios aumentaron más que los bienes. En marzo, los servicios subieron 6,1% en el NEA, mientras que los bienes lo hicieron un 3,5%, ampliando la presión sobre los gastos cotidianos de los hogares .

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Esta dinámica refleja un cambio en la estructura de la inflación, donde los ajustes en tarifas y servicios tienen un peso cada vez mayor en el índice general.

Una brecha regional que se profundiza

El contraste con otras regiones del país vuelve a poner en evidencia una brecha estructural. Mientras el NEA lidera con 4,1%, el promedio nacional se mantiene en 3,4% y algunas regiones quedan muy por debajo.

La diferencia también se observa en el acumulado del año: el NEA supera por más de dos puntos porcentuales al promedio nacional, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo más acelerada en el norte argentino.

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A nivel nacional, el Gobierno atribuyó parte de la suba a factores externos, como el impacto en los combustibles, y sostuvo que la inflación podría desacelerarse en los próximos meses.

Sin embargo, los datos regionales muestran que el proceso no es homogéneo. En el NEA, la combinación de alimentos en alza, tarifas y servicios sigue empujando el índice por encima del promedio, en una región donde los ingresos suelen estar por debajo de la media nacional.