La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció este lunes 13 de abril que ya se encuentra disponible la gestión para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2026.

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Este documento es el mecanismo oficial para acreditar que los niños y adolescentes cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar. Con esta acreditación, las familias habilitan el cobro del 20% correspondiente al complemento acumulado durante el año 2025.

El organismo previsional aclaró que el trámite se realiza de manera virtual a través de la plataforma mi ANSES o mediante la aplicación móvil oficial. El formulario generado desde estos canales digitales es el único documento válido para completar la gestión.

Es un requisito indispensable que dicho formulario cuente con las firmas y sellos de las autoridades sanitarias y escolares competentes antes de ser cargado en el sistema. La fecha límite para cumplir con esta obligación vence el 31 de diciembre.

Procedimiento para la carga digital

Para iniciar el proceso, el titular debe ingresar a mi ANSES utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, tiene que dirigirse a la sección "Hijos" y luego a "Libreta AUH" para verificar la información de las personas a cargo.

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En caso de que falte completar datos sobre educación o salud, el sistema permite seleccionar la opción "Generar Libreta" para descargar el archivo o recibirlo por correo electrónico.

Tras imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad, se debe llevar al centro de salud o a la escuela para su validación. Una vez completado, el usuario debe tomarle una fotografía sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro.

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La imagen tiene que estar en formato JPG y su peso no puede superar los 3 megabytes (MB) para que el sistema permita subirla correctamente.

Finalización del trámite y atención presencial

El último paso consiste en reingresar a la plataforma mi ANSES, seleccionar "Subir Libreta AUH" y seguir las instrucciones pertinentes. El organismo detalló que el proceso se considera finalizado únicamente cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación.

Este aviso electrónico funciona como respaldo de que la presentación se efectuó de forma exitosa y que el trámite ingresó en la etapa de liquidación del complemento.

Para aquellos beneficiarios que no puedan realizar la gestión de forma digital por inconvenientes técnicos o falta de acceso a internet, la ANSES ofrece una alternativa física. El trámite puede realizarse de manera presencial, sin necesidad de solicitar un turno previo, en cualquier oficina de atención del organismo o en los operativos territoriales que se despliegan en distintos puntos del país.

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El formulario a presentar debe estar completo con la información de salud y educación requerida por la normativa vigente.

GZ / lr