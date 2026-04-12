ANSES paga un bono de $70.000 en abril 2026: quiénes lo cobran y cómo acceder

La ANSES confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados durante abril. El adicional se abonará junto con los haberes actualizados por movilidad, que este mes registran un incremento del 2,90%, sin necesidad de realizar ningún trámite.

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 10 de abril de 2026

La medida busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional en un contexto de inflación sostenida.

Bono ANSES abril 2026: quiénes cobran el refuerzo de $70.000

El bono no alcanza a todos los beneficiarios, sino que está dirigido a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema. Según informó ANSES, lo recibirán:

- Jubilados que cobran el haber mínimo

- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para cobrar el monto completo, es necesario percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima, fijada en $380.319 en abril de 2026.

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De cuánto es el bono de ANSES y cuánto se cobra en total

El bono se mantiene en $70.000, sin modificaciones desde marzo de 2024. Esto implica que, en términos reales, perdió poder adquisitivo frente a la inflación.

Sin embargo, sigue siendo un ingreso clave para quienes lo perciben, ya que permite elevar el monto mensual total y aliviar el impacto de la suba de precios.

Bono proporcional ANSES: cómo funciona y quiénes lo reciben

ANSES también estableció un esquema proporcional para quienes cobran más que la jubilación mínima.

El sistema funciona de la siguiente manera:

El ingreso total (haber + bono) no puede superar los $450.319

Si el haber supera el mínimo, el bono se reduce automáticamente

Por ejemplo, un jubilado que percibe $390.000 cobrará un bono proporcional de $60.319. En cambio, quienes superen el tope establecido no recibirán el refuerzo.

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Calendario de pagos ANSES abril 2026: fechas de cobro con bono

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI:

Jubilados que cobran la mínima: fechas de cobro

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Pensiones No Contributivas ANSES: calendario de pagos

DNI 0 y 1: 10 de abril

DNI 2 y 3: 13 de abril

DNI 4 y 5: 14 de abril

DNI 6 y 7: 15 de abril

DNI 8 y 9: 15 de abril

Jubilados que superan la mínima: cuándo cobran en abril

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Refuerzo de ANSES para jubilados: impacto frente a la inflación

El bono extraordinario forma parte de las políticas de refuerzo implementadas para sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Sin embargo, su congelamiento desde 2024 genera cuestionamientos sobre su efectividad real frente al avance de la inflación.

ANSES bono abril 2026: conclusión sobre el refuerzo a jubilados

El pago del bono de $70.000 en abril se consolida como un complemento fundamental para quienes cobran la mínima y prestaciones sociales. No obstante, el debate sobre su actualización continúa abierto, en un escenario donde los ingresos previsionales siguen presionados por el aumento del costo de vida.