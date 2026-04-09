La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activa su plataforma de Atención Virtual para este jueves 9 de abril, permitiendo que los usuarios realicen gestiones críticas sin necesidad de desplazarse de forma presencial a las Unidades de Atención Integral (UDAI). El servicio está diseñado para funcionar exclusivamente durante los días hábiles en la franja horaria de 00 a 20 horas. Para acceder, el único requisito es contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, la cual puede generarse en el momento si el usuario no dispone de una.

El mecanismo de solicitud se inicia en el sitio oficial mediante el botón “Iniciar atención”. Una vez adentro, el sistema solicita elegir el trámite específico, revisar la exactitud de los datos personales y confirmar nuevamente el inicio de la gestión para seguir los pasos requeridos según cada categoría. Esta modalidad busca agilizar la resolución de expedientes y consultas, aprovechando la conectividad desde computadoras o dispositivos móviles para descentralizar la atención en las oficinas físicas del organismo.

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Dentro del segmento de jubilaciones y pensiones, la plataforma habilita trámites de alta complejidad como el reconocimiento de servicios, el retiro por invalidez y el reajuste de haberes por fallo judicial. También se pueden gestionar reclamos por beneficios no cobrados, solicitudes de pensión honorífica para Veteranos de Guerra y la rehabilitación del cobro de haberes suspendidos. La herramienta digital permite incluso dar respuesta a citaciones para agregar documentación o informar el cese de servicios en el caso de trabajadores próximos a retirarse.

Gestiones de asignaciones y obra social por vía remota

El sistema de Atención Virtual cobra especial relevancia este jueves para los beneficiarios de asignaciones familiares. A través de este canal, se pueden tramitar las asignaciones prenatal, por maternidad (incluyendo casos de Maternidad Down) y por matrimonio, nacimiento o adopción. Asimismo, se gestionan las autorizaciones para el cobro de asignaciones por hijo con discapacidad y se canalizan los reclamos por impagos. La digitalización de estos procesos permite que los padres y tutores envíen la documentación necesaria de forma directa y segura.

En lo que respecta a la cobertura de salud, los jubilados y pensionados tienen la facultad de solicitar el cambio de obra social desde la plataforma. También se permite la modificación del grupo familiar a cargo y la presentación de la Declaración Jurada de Salud bajo el Decreto 300/97. Estas modificaciones impactan de forma directa en el padrón de beneficiarios, asegurando que la cobertura médica se ajuste a la realidad del núcleo familiar del titular sin demoras administrativas excesivas.

Para quienes se encuentran en situación de cese laboral, la Atención Virtual es el canal habilitado para solicitar la Prestación por Desempleo o pedir su suspensión en caso de reingreso al mercado de trabajo. Esta funcionalidad garantiza que los trabajadores mantengan su sustento económico durante el período de transición laboral, cumpliendo con los requisitos legales mediante la carga de certificados y documentación de forma remota en los horarios de operación del sistema.

Otros trámites y acreditación de datos personales

La plataforma de ANSES también funciona como un centro de actualización de información personal y familiar. Este jueves, los usuarios pueden realizar la acreditación o modificación de datos de identidad y vínculos familiares, un paso previo indispensable para acceder a casi cualquier prestación del organismo. Además, el sistema recibe reclamos generales vinculados al Programa Hogar y gestiones relativas a la Reparación Histórica, específicamente para la solicitud de pago de honorarios profesionales.

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Entre los trámites de carácter excepcional que se pueden resolver hoy figuran el subsidio de contención familiar por fallecimiento de un jubilado, la gestión del impuesto a las ganancias para quienes residen en el exterior y la solicitud de la Prestación Mensual de Oncopediatría. El sistema también contempla leyes específicas como la 27.549 (pensión por COVID) y la 27.675 (jubilación para casos de HIV y Hepatitis B y C), asegurando que los derechos otorgados por normativas especiales tengan un canal de ejecución eficiente.

La digitalización total de estas consultas pretende optimizar los recursos del Estado y ofrecer una respuesta inmediata a las demandas de los ciudadanos en días hábiles. Al operar hasta las 20 horas, el sistema de Atención Virtual brinda una ventana de tiempo amplia para quienes trabajan o tienen obligaciones durante la mañana, consolidándose como la vía preferencial para interactuar con la administración pública nacional en materia de seguridad social durante este ciclo lectivo y laboral.

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