La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, recordó la vigencia del sistema para acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM). Esta herramienta permite que los trabajadores en actividad, los titulares de la Prestación por Desempleo y los jubilados o pensionados con cobertura de obra social verifiquen su situación prestacional. El documento es un requisito estándar para realizar diversos trámites administrativos y de salud en todo el territorio nacional.

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El proceso para obtener el certificado se realiza de manera digital ingresando el número de DNI o CUIL en la plataforma oficial del organismo. Una vez completado este paso, el sistema permite visualizar la consulta de la obra social asignada o descargar el comprobante en formato PDF. La entidad aclaró que el documento descargado es plenamente válido para cualquier tipo de gestión oficial y que no requiere de firma ni sello adicional por parte de las autoridades de ANSES para ser aceptado.

La normativa vigente establece que a todo trabajador en relación de dependencia le corresponde la cobertura de una obra social, beneficio que se extiende también a sus familiares a cargo. Este grupo incluye al cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años, e hijos de hasta 25 años inclusive, siempre que se encuentren cursando estudios. Asimismo, la cobertura para hijos con discapacidad no posee límite de edad, garantizando el acceso a las prestaciones de salud de forma permanente.

Trámites de alta y baja de familiares

En caso de que un trabajador necesite incorporar a un nuevo integrante del grupo familiar o dar de baja a alguno de ellos, ANSES dispone de canales específicos para procesar la solicitud. El trámite puede llevarse a cabo bajo la modalidad de Atención Virtual a través del sitio web oficial del organismo. Esta vía permite gestionar las modificaciones en el padrón sin necesidad de concurrir de forma presencial a las Unidades de Atención Integral (UDAI), agilizando los tiempos de actualización de la base de datos.

La importancia de mantener el CODEM actualizado reside en la transparencia de los aportes y la correcta asignación de los recursos de salud. Al ser un organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, ANSES centraliza esta información para asegurar que los beneficiarios de la seguridad social cuenten con el respaldo prestacional correspondiente a su categoría laboral o de pasividad. El sistema de consulta permanente evita errores en la derivación de aportes hacia las obras sociales sindicales o de dirección.

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El acceso al comprobante es gratuito y se encuentra disponible las 24 horas del día. Para los trabajadores que inician una nueva relación de dependencia, la descarga del CODEM funciona como la primera validación de que el empleador ha realizado el alta correspondiente ante los organismos de seguridad social. En el caso de los jubilados, este documento es fundamental al momento de realizar el traspaso de una obra social a otra o para validar la cobertura ante centros de salud de alta complejidad.

GZ / lr