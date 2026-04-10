La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hace efectiva hoy, viernes 10 de abril, la primera jornada de pagos para un amplio abanico de prestaciones sociales. Según los datos oficiales del organismo previsional, los depósitos están dirigidos a los titulares cuyos documentos nacionales de identidad finalizan en 0. Esta fecha marca el inicio de la distribución de fondos para los sectores más sensibles del sistema previsional, incluyendo a quienes perciben el haber mínimo garantizado.

Cronograma de pagos ANSES abril 2026

Dentro del segmento de jubilados y pensionados, el cobro de este viernes está reservado exclusivamente para aquellos que no superan el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 0.

El sistema de acreditación se realiza de forma automática en las cuentas bancarias de los beneficiarios, quienes pueden retirar el dinero a través de cajeros automáticos o utilizarlo mediante compras con tarjeta de débito. La ANSES remarcó que los fondos quedan disponibles en las cuentas y no es obligatorio asistir a las sucursales bancarias en la fecha exacta de cobro.

Asignaciones y Pensiones No Contributivas que se pagan hoy

El calendario para este viernes 10 de abril también contempla a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). En ambos casos, el cronograma coincide con el esquema de terminación de documento en 0.

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Estos pagos integran el conjunto de transferencias directas que el Estado Nacional realiza a través de la seguridad social, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de los grupos familiares y mujeres gestantes registrados en el sistema.

Asimismo, las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen su turno de cobro en la jornada de hoy. Para este beneficio, el organismo previsional dispuso que los titulares con documentos terminados en 0 y 1 puedan acceder a sus haberes.

Las PNC abarcan prestaciones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos o más, constituyendo un ingreso fundamental para sectores que no realizaron aportes directos al sistema previsional. La coincidencia de fechas busca optimizar la logística de pagos en las entidades financieras.

Continuidad del cronograma y servicios habilitados

Tras el cierre de las operaciones de este viernes, el calendario de pagos de la ANSES entrará en una pausa durante el fin de semana y se retomará el lunes 13 de abril. En esa instancia, será el turno de los beneficiarios con documentos terminados en 1, siguiendo el orden correlativo habitual.

El organismo recomendó a los titulares verificar su fecha exacta de cobro a través de la sección "Mi ANSES" en la página web oficial, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

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Para quienes necesiten realizar gestiones presenciales o consultas sobre sus recibos de haberes, las Unidades de Atención Integral (UDAI) operan en sus horarios habituales de atención al público.

La ANSES insistió en que el uso de los canales digitales permite resolver la mayoría de las consultas sin necesidad de traslado. La distribución de haberes para los jubilados que superan el monto mínimo se iniciará recién hacia fines del mes, según el esquema de pagos estipulado para abril.

GZ / lr